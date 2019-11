Voto por voto confirma victoria de Luis Lacalle; fin a 15 años de izquierda en Uruguay

El senador del opositor Partido Nacional (PN, derecha) Luis Lacalle Pou será el próximo presidente de Uruguay y, con ello, pondrá fin a 15 años de gobiernos del Frente Amplio (FA), la coalición de izquierdas que subió al poder en 2005.

Después de dos mandatos de Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) y uno de José Mujica (2010-2015), el 1 de marzo de 2020 Lacalle Pou será el primer presidente conservador desde que en 1990 asumiera ese cargo su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera.

Después de la máxima igualdad vivida en la noche del pasado domingo, cuando la diferencia de sufragios entre Lacalle Pou y el candidato izquierdista, Daniel Martínez, fue inferior a la de votos observados, las cifras arrojadas este jueves por el segundo escrutinio en la Corte Electoral no dejaron lugar a dudas. Pese a que la Corte Electoral no proclamará al mandatario electo “hasta que se abra la última urna”, como explicó su vicepresidente, Wilfredo Penco, la diferencia entre Lacalle y el candidato del FA, Daniel Martínez, ya es imposible de remontar por el aspirante oficialista.

Gesto de Martínez. El propio candidato oficialista reconoció, con un mensaje en Twitter, su derrota en las elecciones y confirmó que se reunirá hoy viernes con Lacalle Pou.

“La evolución del escrutinio de los votos observados no modifica la tendencia. Por lo tanto saludamos al presidente electo @LuisLacallePou, con quien mantendré una reunión mañana. Agradezco de corazón a quienes confiaron en nosotros con su voto”, escribió el candidato oficialista este jueves, a lo que el mandatario electo respondió con un escueto: “Gracias Daniel”.