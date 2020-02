Vuelve la esencia teatrera del rock con Javier de la Cueva y Help!

El grupo mexicano Help!, intérprete de la música de The Beatles, así como Javier de la Cueva, pionero de la escena del rock en México, estarán juntos en el escenario de 10.15 Grand Forum, para crear un ambiente especial “100 por ciento libre de reguetón”. “Aplaudimos que existan nuevos foros para difundir el trabajo musical y cultural de artistas mexicanos. La buena música nunca muere y qué bueno que estos lugares estén de regreso. Tenemos muchos años dedicándonos a tocar y prácticamente nos contratan casi siempre para tocar en teatros”, explicó Paco, integrante de Help!

Para la agrupación integrada por los hermanos Montero de Regil, estar en el foro 10.15 representa una gran emoción porque recuerdan la época cuando el rock no se escuchaba en la radio sino en foros culturales u “hoyos fonquis”.

El show de Help! se caracteriza por sus diferentes vestuarios, los cuales representan las tres épocas más representativas del cuarteto de Liverpool. Ellos interpretarán en vivo éxitos como “She loves you”, “I want to hold your hand” y “Yesterday”.

Por su parte, Javier de la Cueva expresó: “Estoy feliz por compartir con mis hermanos el escenario. Ya hemos hecho algunas temporadas en varios lugares. Los respeto y admiro por su trabajo tan meticuloso con ese homenaje al cuarteto de Liverpool”.

“Qué rico que estamos aquí, que exista nuevamente un foro adecuado y planeado con la mente y el corazón”, destacó el músico, quien ha sido testigo del cambio que ha sufrido el género musical en el país, desde sus inicios hasta la actualidad.

Javier fue integrante del grupo Los Camisas Negras, con ellos inició su carrera. Posteriormente, trasladó su talento a Los Hooligans. De la Cueva tiene más de 50 años de trayectoria artística y dice que aún tiene mucho que disfrutar del rock, así que la gran noche para esta velada rockera será el 29 de febrero, en el 10.15 Grand Forum, ubicado dentro de la Plaza de las Estrellas a partir de las 21:00hrs.