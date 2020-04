We are one: Los festivales más prestigiosos del mundo se unen en un evento en línea

El confinamiento obligado que ha provocado la pandemia del coronavirus en el mundo ha obligado a los festivales de cine a cancelar sus ediciones. Desde hace unas semanas eventos como Cannes, Venecia y Toronto, han mantenido sobre la mesa su realización para los meses siguientes, resistiéndose a lanzar sus películas en línea.

Los primeros que dieron el paso fueron los festivales de Tribeca y el SXSW. Los primeros lanzaron el pasado 16 de abril su certamen vía streaming, con una selección de 10 filmes en una competencia internacional que culminó el pasado fin de semana y tuvo como jurado a Danny Boyle, William Hurt, Demián Bichir, Judith Godréche y Sabine Hoffman.

Por su parte, el SXSW, cancelado en marzo, se alió con Amazon para ofrecer una selección de sus ofertas de 2020 de forma gratuita (aunque, al igual que Tribeca, dirigido por Robert DeNiro, solo contó con el cinco por ciento de su catálogo para este año). Los filmes de este certamen se pueden ver a partir de hoy por Amazon Prime.

Sin embargo, ha sido el mismo Tribeca y la plataforma YouTube, los que han lanzado una iniciativa para reunir a los mejores festivales del mundo en un festival en línea inédito. Más de 20 festivales de cine de todo el mundo, han respondido, incluido por parte de México, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

El evento de 10 días, se realizará 29 de mayo al 7 de junio, y lleva el nombre de We Are One: A Global Film Festival y presentará contenido seleccionado por los festivales élite como son los de Berlín, Toronto, San Sebastián, Locarno, Cannes, Venecia, Sundance, Annecy y Tribeca, entre otros, a partir del 29 de mayo, dijeron el lunes en un comunicado los organizadores de Tribeca Enterprises y YouTube.

En la iniciativa participan, además de los mencionados, Jerusalén, Karlovy Vary, Londres, Macao, Marrakech, Mumbai, Nueva York, Sarajevo, Sundance, Sidney y Tokio, que, según el comunicado, “ofrecerán al público historias procedentes de todo el mundo, proporcionando a los cineastas un altavoz en un escenario global”. En la nota de lanzamiento, se insiste en que “el público no solo podrá conocer diferentes culturas a través de una nueva perspectiva, sino que también podrá apoyar a las comunidades locales mediante la donación directa a organizaciones que contribuyen a la asistencia de los afectados por la covid-19”.

El festival, convocado por Robert DeNiro, quien envió cartas a los festivales para solicitar apoyo para su festival de Tribeca, presentará películas, documentales, música, comedias y conversaciones. No se anunciaron detalles de la programación, pero es improbable que se incluyan películas importantes que usualmente se lanzan en estos eventos. A propósito, se pronunció José Luis Rebordinos, director del festival de San Sebastián:

“Como somos muchos eventos, aún no hemos concretado cuántas películas elegiremos. En nuestro caso, seleccionaremos películas españolas que hayan tenido relación directa con el Zinemaldia, es decir, que se hayan visto aquí, y de nuestro pasado reciente. No serán inéditas, porque esas estarán en la próxima edición, aunque no sabemos qué hará el resto de festivales”, dijo. Por lo cual, muchos de los festivales participarán con filmes de archivo y no estrenos mundiales, debido a los contratos de exclusividad que hay con los festivales.

En el caso de Cannes, que es uno de los más reacios a la proyección de sus filmes en línea, participará con la creación de clases magistrales: “Como hemos dicho, no habrá un festival virtual porque no tendría sentido teniendo en cuenta lo que es el Festival de Cine de Cannes”, explicó Thierry Fremaux, en días pasados. “Y no habrá ni un festival más corto ni uno con menos secciones. Si el Festival de Cine de Cannes se lleva a cabo, lo hará en plena posesión de su imagen y recursos. Si se lleva a cabo, significa que la vida ha ganado”, enfatizó.

Pero también se expresaron gustosos de formar parte de esta iniciativa, como expresaron mediante un comunicado este lunes, “para destacar películas y talentos verdaderamente extraordinarios, que permitan a las audiencias experimentar tanto los matices de la narración de historias de todo el mundo como las personalidades artísticas de cada festival”, dice el texto.

Los organizadores explican que el certamen destinará sus beneficios a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a entidades destinadas a la lucha contra esta pandemia en cada territorio. “A menudo hablamos del poder de las películas para inspirar y unir a las personas más allá de las fronteras y las diferencias para ayudar a sanar el mundo. Todo el mundo necesita sanarse en este momento”, señaló Jane Rosenthal.

Así como One World: Together At Home reunió el pasado 19 de abril a un centenar de artistas llevando un grato esparcimiento al mundo en medio de las cuarentenas, la industria cinematográfica promete lo mismo y así lo explica Rosenthal: “Todo el mundo necesita alivio en este momento. We Are One: A Global Film Festival une a curadores, artistas y narradores para entretener y brindar alivio a las audiencias de todo el mundo (…) Esperamos que todos prueben lo que hace que cada festival sea tan único y aprecien el arte y el poder de una película”, dijo.

Aún no se ha dado a conocer las películas que integrarán la programación. Se espera que en las próximas semanas quede listo el número y los títulos de los trabajos que los 20 festivales globales pondrás a disposición en la plataforma. Tampoco se sabe si se otorgará algún premio o los detalles generales. Sin embargo, es importante notar que esta será la primera ocasión que se celebre un festival de cine en línea con estas magnitudes.