Wolverhampton recibe al Manchester United en la FA Cup

El Wolverhampton del mexicano Raúl Jiménez intentará regresar a la senda del triunfo, cuando reciba hoy al Manchester United en la FA Cup, luego de que los Wolves suman dos derrotas consecutivas en la Premier League, una ante el Liverpool y la segunda frente al Watford, penúltimo lugar de la liga inglesa.

Los Wolves enfrentarán este importante duelo de la tercera ronda en el Molineux Stadium ante los Diablos Rojos, que no han tenido una buena campaña, lo que los tiene fuera de puestos europeos, por lo que es una oportunidad para que Wolverhampton vuelva a ganar.

El atacante Raúl Jiménez fue titular el miércoles pasado ante el Watford, y la víspera fue votado para integrar el once ideal de la década en la FA Cup, el torneo más antiguo del mundo, y seguramente repetirá en el once inicial del Wolverhampton en este duelo de eliminación directa ante el ManchU.