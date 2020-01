Xaltocan: Negociaron con la 4T construir el aeropuerto y les han incumplido

Han pasado nueve meses desde que el gobierno federal, representado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), realizó la consulta en el pueblo de San Miguel Xaltocan para conocer si compartían su aval para la construcción y ampliación del aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, y donde tras conformar cuatro mesas de trabajo en las que se establecieron compromisos de la federación para con los lugareños, residentes de la comunidad aseguran que hasta ahora, de las promesas presentadas, menos del dos por ciento se ha cumplido.

San Miguel Xaltocan, con menos de 4 mil habitantes, se localiza a menos de tres kilómetros de donde se construye el aeropuerto de Santa Lucía y colinda al oriente con el pueblo de Santa Ana Nextlalpan.

Crónica conversó con algunos habitantes de Xaltocan, considerado un pueblo agrícola y arqueológico, para conocer su opinión sobre lo que depara el futuro para esta comunidad con la construcción de la nueva terminal aérea y si hay avances en los compromisos que hizo la federación.

Leopoldo Arellano, nativo del pueblo y uno de los comuneros que espera solución a la regularización de su terreno, señala que “en la reunión y consulta que se realizó al vapor el pasado 10 de marzo en el auditorio ejidal, ésta comenzó pasadas las siete de la noche y se prolongó por más de seis horas.

La convocatoria reunió a 626 personas, la mayoría comuneros, aunque la invitación se hizo para todo el pueblo. Al final sólo quedamos como 50 personas y las autoridades de la Sedatu y los representantes comuneros apuraron finalmente la votación a mano alzada al preguntar que si estábamos de acuerdo con la construcción del aeropuerto, obra que, dijeron, traerá desarrollo económico, empleos y beneficios para los habitantes de aquí y además se regularizarían los predios que están irregulares, por lo que los pocos que habíamos dimos el apoyo para el aeropuerto”, aunque éste ya estaba en marcha.

Durante dicha consulta, en la que se formaron cuatro mesas de trabajo donde se establecieron los compromisos del gobierno federal para con los habitantes de Xaltocan, cuenta Leopoldo, se abordaron temas “con promesa de solución al desabasto de agua (con la construcción de un pozo y dos tanques elevados, y cambiar toda la infraestructura para la distribución del agua potable, para lo cual topógrafos del CAEM ya estuvieron haciendo mediciones junto con personal de Conagua para evaluar la situación); infraestructura (con repavimentación), cobertura de energía; desarrollo económico (empleos para los habitantes de la comunidad con la construcción de aeropuerto y capacitación para crear pequeñas empresas aquí para ofrecer y dar servicios a la misma terminal aérea), y en lo referente a las tierras comunales (regularización de los terrenos que siguen pendiente de acreditación a sus respectivos propietarios). De estos compromisos sólo se ha cubierto la rehabilitación de un pozo de agua que ya existía y al que sólo echaron a andar, pero de las demás promesas no hay nada”.

Leopoldo asegura que a través de representantes del pueblo de Xaltocan “hemos metido varios escritos solicitando una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional para tratar este asunto y las promesas incumplidas y tampoco hemos tenido respuesta”.

En el mismo tenor se expresó Octavio Contreras, otro habitante de San Miguel, quien dijo que “ya pasaron muchos meses desde la última vez que vinieron los enviados del gobierno federal y no se han vuelto a parar para nada. Lo único que buscaban era lograr el apoyo del pueblo y todo quedará en promesas, sin regularización de tierras, sin empleos, porque de aquí, creo, cuatro personas trabajan en la obra en Santa Lucia como cargadores de tierra y piedras, pero que yo sepa no aparecen los trabajos que prometió el presidente”.

Gertrudis Archundia, que atiende un puesto de garnachas en la salida del pueblo sobre la carretera que enlaza con Nextlapan, dice que “dos de mis muchachos fueron a pedir trabajo y los rechazaron, que porque la obra está bien con el personal que hay y que más adelante tal vez los llamen. Son puras mentiras. El señor presidente dice que no quiere ver a ninguna gente pobre y al quitarnos tierras nos echa más a la pobreza. Fíjese, ya vinieron a decirme que ya le vaya buscando a donde me voy a cambiar con mi puesto, porque ahora que esté el aeropuerto todo esto ya no debe estar. Usted ve justo que nos quiten nuestro trabajo”.

Hermenegildo, un comunero que espera que se resuelva el problema de la regularización de los predios en Xaltocan, señala que antes de la consulta, gente de la Sedatu y el representante de los comuneros, Juan Paredes, dijeron que como en el pueblo abundan la siembra de avena, cebada, maíz y alfalfa se buscaría un arreglo con los ejidatarios que desearan vender sus tierras y también ofrecieron regularizar nuestros terrenos para terminar de una vez con este problema que por años sigue sin solución. Pero hasta ahora no se ha visto nada.

Se compraron los terrenos a los ejidatarios, pero de lo demás nada. Sedatu dice que esperan los censos de los comuneros para establecer por la ley los terrenos que a cada uno nos corresponde y sin esos datos ellos no pueden hacer nada. Y el señor Paredes, que es el responsable de levantar esos censos, nunca está o que está ocupado pero no hay nada claro. Incluso hay quejas de gente del pueblo de que el señor Juan Paredes está negociando varios terrenos y poniendo como titulares a varias personas de su familia. Mire si no son fregaderas, hay gente que no es del pueblo y ya tiene su predio y con trámite de papeles, y quienes somos originarios de aquí no figuramos en ningún censo”.