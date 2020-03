Xavi Hernández rechazó dirigir al Barcelona tras destitución de Ernesto Valverde

El español Xavi Hernández, exfutbolista y actual entrenador del club qatarí Al-Sadd, reveló que rechazó ser técnico del Barcelona, una vez que la directiva decidió despedir a Ernesto Valverde, el pasado mes de enero.

“Le dejé en claro a la directiva que yo me veía en un proyecto que empezara de cero, y en el que la toma de decisiones fuera mía”, afirmó para un medio local.

Aprovechó para rectificar su anhelo de dirigir a la escuadra con la que se convirtió en multicampeón no sólo en España, sino también a nivel continental, en un Barcelona de época dorada bajo el mando de Josep Guardiola.

“Tengo claro que quiero volver al Barça, me hace mucha ilusión. Años atrás podía darme cierto respeto, pero ahora que ya me he visto entrenando creo que puedo aportar cosas a los jugadores”, reconoció.

Xavi aseguró que le gustaría trabajar “junto a gente de confianza y con quienes hay lealtad”, como su excompañero en el club "culé" y la selección española, Carles Puyol, así como Jordi Cruyff, hijo del mítico Johan, a quien catalogó como su padre futbolístico y el hombre que cambió la historia del futbol.

"Ficharía extremos tipo Neymar, no sé si él encajaría por el tema social, pero futbolísticamente no tengo dudas en que sería un fichaje espectacular. El Barça ya tiene juego por dentro, pero le faltan extremos como tiene el Bayern Múnich”, sentenció.

ijsm