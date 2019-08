Xi Jinping

No se deje engañar. El parecidpo con Winnie the Pooh es sólo externo. Es muy difícil saber qué hay en la cabeza de este estudiante destacado de marxismo que, siendo líder de un partido comunista, ha visto surgir un capitalismo salvaje asiático capaz de competir con los estadunidenses. No sabemos qué hay en su cabeza, pero sí sabemos qué tiene en las manos: Poder absoluto. A no más de un día, algunos se preguntaban si el crescendo sin respuesta china en la crisis hongkonesa no debía leerse como que el régimen se estaba suavizando al fin. ¡Ah, inocentes! La fiera ha sacado los dientes, moviliando tanques y llamando a actuar sin piedad contra los manifestantes.