Xi Jinping

El presidente de China no puede seguir ignorando al clamor internacional para que clausure de inmediato los campos de adoctrinamiento y cese la represión contra la etnia uigur, mayoritaria en la provincia centroasiática de Xinjiang. La publicación en prestigiosos diarios de todo el mundo de los llamados Papeles de China muestra, con múltiples evidencias, la campaña represora del régimen comunista hacia la minoría musulmana, con la burda excusa de que en realidad persiguen que no se conviertan en yihadistas. Intentar emular lo peor de Mao —la represión salvaje de los disidentes, aunque en este caso no sean motivos ideológicos, sino religiosos— es el camino más rápido para dejar de ser visto como el líder de una superpotencia, y ser considerado un genocida.