Ximena Sariñana, una artista rebelde en Un día eres joven

La actriz y cantante Ximena Sariñana presentó en un hotel de la Ciudad de México la serie Un día eres joven, la cual constará de ocho capítulos. La historia habla de la crisis de los 30, cuando ya no eres tan chavo y estás en un momento de transformación, sobre todo cuando se supone que ya sabes lo que quieres.

Esta coproducción latinoamericana marca el regreso de Sariñana a la actuación. Ximena confesó que sintió miedo volver actuar pues eran ya nueve años que no lo hacía. La última vez que la cantante pisó un set de filmación fue en el 2010 con Los fabulosos 7.

“Un día eres joven, es una coproducción latinoamericana, una producción dirigida por mujeres. Tiene un sentido del humor increíble. La verdad me siento muy afortunada de estar en este proyecto”, dijo la cantante de “La vida no es fácil”.

Y agregó: “Después de un largo tiempo de no actuar existía miedo y muchos nervios en mí, pero afortunadamente encontré el proyecto adecuado y sé que se van a divertir muchísimo con la historia”.

Ximena inició su carrera artística en el cine desde los nueve años de edad participó en películas como Hasta morir, El segundo aire, Niñas mal, Todo el poder y Amar te duele. Sariñana se había alejado de la actuación por dedicarse a la música pero en este año tuvo la suerte de regresar a la pantalla chica con el personaje de Nina, una artista gráfica que tiene muy claro quién es y qué es lo que quiere.

“La serie habla justo de eso, del proceso de convertirte en adulto, lo que te va pasando, de las expectativas que se van rompiendo y de las dificultades de la edad”, mencionó la actriz.

Un día eres joven se estrenó este 13 de septiembre por Movistar Play con una duración de 30 minutos cada capítulo. La serie fue grabada en Perú y Ximena Sariñana comparte escena con actores provenientes de aquel país.