Y a pesar de todo, la cena de año nuevo se pudo comprar en la Merced

De entre las cenizas que las llamas incontrolables dejaron a su paso la Noche Buena del año pasado en la Merced, decenas de capitalinos recorren sus pasillos buscando los ingredientes necesarios para preparar su cena de fin de año, tal y como lo vienen haciendo desde décadas atrás y pese a que con el arrasador incendio de hace una semana el sitio perdió más de 600 puestos,

La historia de hace 7 años que dejó una buena parte del mercado inservible, volvió a repetirse sin embargo la Merced continua tratando de volver a la normalidad.

Desde muy temprano el 31 de diciembre cientos de personas se dieron cita en el sitio con la esperanza de poder surtirse de ingredientes, frutas, verduras y todo lo necesario para cocinar su cena.

Contrario a lo que cualquiera podría pensar, llegar en Metro resulta ser una de las formas más rápidas y eficientes de llegar al lugar, lo que en otra época del año podría representar un viaje incomodo, acalorado y atiborrado de gente en esa fecha se convierte en un paseo tranquilo, donde cada dos minutos pasan trenes vacíos y listos para recibirte.

Luego del rápido viaje en Metro y después de atravesar largos pasillos que parecen no tener fin en donde cada pasillo de aproximadamente un metro se encuentra repleto de vendedores de dulces, cosas electrónicas y zapatos y que convierten en un verdadero laberinto el sitio donde resulta fácil perderse hasta para el más experimentado, se puede llegar a las inmediaciones del mercado.

A simple vista se puede observar gran parte de él, destruido, en escombros, sin techo y donde personal de protección civil y policías de la SSC de la CDMX se encuentran resguardando la zona.

Pese a ello y ante la desesperanza, de varios visitantes que casi desanimados recorren el sitio mientras observan los puestos que solían frecuentar (entre las puertas 13 a la 20), los cuales no existen más.

El fuego que arrasó con inclusive con la zona de puestos donde se comerciaban frutas y piñatas de la cual hoy sólo quedan escombros y cenizas.

Un poco más adelante sobre el famoso pasillo donde de “los tlacoyos por docena” y donde podías adquirir desde nopales, chiles poblanos, elotes, nueces, almendras, pepitas, arándanos y hasta chiles secos, hoy sólo quedan contados puestos que ofertan unos cuantos nopales, mientras los demás permanecen quemados y con manchas negras que te dan cuenta de lo destructivo que fue el incendio.

En esa zona del pasillo, parte del techo se encuentra desprendida, por lo que el sol entra a plenitud, ante los ojos de los policías y elementos de protección civil que permanecen en la zona, debido a las condiciones de la zona también desaparecieron los puestos de carnicería, salchichonería y cremería.

Sin embargo y luego de recorrer varios pasillos vacíos y azotados por el incendio se puede llegar a la zona del mercado que no ha perdido su esencia y donde puedes encontrar a los típicos vendedores preguntándote si necesitas algún producto, ofreciéndote la prueba y hasta se escucha a los diableros pidiéndote “decentemente” que te hagas a un lado con su típica frase: “ahí va el diablo, ahí va el diablo”, “golpe avisa”.

En ese pequeño sitio pareciera que no ha pasado nada pues puedes ver a varios vendedores salpicando sus hierbas con agua para mantenerlas frescas como regularmente puede verse en cualquier mercado de la ciudad y aunque algunos pasillos lucen bastante obscuros, sobre todo los que venden las hojas de maíz y de plátano para los tamales, puesto que no hay luz artificial dentro del mercado y en el lugar aún no ha sido restablecida la electricidad, la venta continua.

Unos cuantos ingeniosos han llevado su propio generador a Diésel para mantener algunos focos encendidos y hasta en algunos puestos se alcanza a leer en letreros escritos a mano y que han pegado los locatarios: “Estamos de acuerdo en la reconstrucción del mercado y que se tarden 3 meses, pero que se tome en cuenta a las más de 176 familias que se quedaron sin lugar de trabajo”.

De entre los pasillos se puede escuchar como los compradores preguntan si la reconstrucción volverá a tardar tanto como la última vez, donde inclusive al día de hoy , después de que en 7 años aún no se encuentra rehabilitada por completo bien la zona quemada.

Los comerciantes con una sonrisa en la cara responden que eso les prometió la jefa Claudia Sheinbaum, pero que únicamente han ido a revisar si la estructura está en buen en estado, la policía para que no haya actos de rapiña y los de protección civil para acordonar las zonas de peligro, aunque no han ido a resanar ni pintar ni ningún intento de reconstrucción hasta este día.