Y AMLO abrió con fervor su libro de $139.90

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su libro y anunció una buena noticia: mañana no habrá mañanera. (Foto: Cuartoscuro)

El guión de adoctrinamiento parecía escrito ya: el mandatario con su nuevo libro (Hacia una Economía Moral) bajo el brazo… Y la jauría de incondicionales a sueldo lista ya con la carnada del día: preguntas para el lucimiento presidencial.

“Nada más presumirles que ya está, va a empezar a distribuirse para llegar a librerías y a partir de este miércoles en plataformas por internet. Aquí está el fundamento de nuestra política, el modelo alternativo”, dijo Andrés Manuel López Obrador apenas apareció en el salón Tesorería de Palacio Nacional. Despachó con rapidez un par de temas sobre la UNAM y Evo Morales y se entregó con avidez a la dulzura pactada.

—A ver, ustedes dos —cedió la palabra. El primer emisario —notable en las conferencias por pedir reflexiones filosóficas, prender inciensos y retorcer temas— tardó varios segundos en repasar el señuelo…

—Buenos días Presidente, Marco Antonio Olvera del periódico eh… del periódico… ahorita le voy a leer un texto, perdón…

No sorprendió su presentación fantasmal ni sus alusiones a medios inexistentes, porque todos saben ya de sus benefactores morenistas. Tampoco sus referencias hemerográficas, fraguadas siempre para posibilitar sermones fastidiosos.

—Le voy a leer un texto del 4 de noviembre de este año, fechado en Nueva York, del Premio Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz: ‘Al final de la Guerra Fría, el politólogo Francis Fukuyama escribió un famoso ensayo titulado El fin de la historia, donde sostuvo que el derrumbe del comunismo eliminaría el último obstáculo que separaba al mundo de su destino de democracia liberal y de economía de mercado. Muchos estuvieron de acuerdo. Hoy, la idea de Fukuyama parece anticuado e ingeno (sic), pero esa idea aportó sustento a la doctrina económica neoliberal que prevaleció en los últimos 40 años. Presidente, ¿en estos 40 años de neoliberalismo en el mundo, ha debilitado las democracias también?

Era el receso del día, el tiempo usado por reporteras y reporteros para estirarse un poco, para revisar la agenda o leer algunas columnas, para retocar el maquillaje apresurado, quizás para mandar mensajes pendientes, disfrutar con discreción de una colación de fruta o cereal o escribir la pregunta destinada, otra vez, al tintero, porque los minutos se consumirán en un nuevo sketch. Se vale de todo, porque nadie se perderá de nada. Muchos dormitarán y, al abrir los ojos, seguirán los dos ahí, felices, simulando una transformación informativa cada vez más deslucida.

Luces, cámara, acción. También el Presidente estaba dispuesto para la escena…

“Sostengo que la política neoliberal afectó mucho a los pueblos, porque significó el saqueo de recursos naturales y la transferencia de bienes de la sociedad a particulares, nacionales y extranjeros. Al mismo tiempo, fue creando contradicciones, porque ningún modelo puede tener éxito si se sustenta en el empobrecimiento de las masas y en el enriquecimiento de las minorías”.

Y habló de Porfirio Díaz, de la esclavitud, del despojo de tierras, de obreros y hasta de la historia de Perico, un peón citado en una vieja parodia burlesca: “Hay un diálogo donde Perico le dice a Casilda, su novia: ¿me quieres, Casilda?, y Casilda le contesta: quién sabe si quiera el amo”.

“Pero regresando al planteamiento —se corrigió él mismo en una pretensión por abandonar sus cavilaciones perpetuas—, diría que está demostrado, al menos en México, que un modelo que oprime, que empobrece al pueblo, no tiene viabilidad, tarde o temprano produce inestabilidad, violencia e ingobernabilidad. Nosotros tenemos que celebrar que, de manera democrática, sin violencia, logramos hacer a un lado el modelo neoliberal o neoporfirista”.

Contó las anécdotas mil veces machacadas y, ya encarreado en las loas, abrió con fervor su libro de 139 pesos con 90 centavos…

“Nada más les digo cómo empieza, el capítulo uno, porque la editorial me va a reclamar: ´La corrupción fue por mucho tiempo el principal problema de México. En la historia se registran infinidad de casos sobre este fenómeno económico y político que, de manera absurda e interesada ha sido calificada como social o cultural. Apenas desembarcó en Veracruz el conquistador Hernán Cortés y sin ningún fundamento legal se autonombró alcalde y jefe del ejército invasor´. Fue el primer fraude”…

Hasta los auxiliares de prensa, incómodos con la perorata, se apresuraron en solicitar el micrófono al pamplinero oficial, aunque de poco sirvió, porque otra voz continuó el artificio…

—A propósito de este tema, el pasado miércoles se presentó una serie documental donde se aborda la nueva estrategia para desestabilizar gobiernos electos democráticamente, pero que le son incómodos a la elite neoliberal. Y ahora que presenta su libro, ¿qué reflexión hace del tema?

—Siento que en una sociedad democrática el poder lo tienen los ciudadanos y son los que van a decidir y nosotros estamos creando los cauces para que participen de manera pacífica, ordenada y decidan sobre su destino. La revocación del mandato es para eso.

Como el primer tiempo de un partido de futbol, López Obrador gastó 45 minutos, reloj en mano, en promociones editoriales, pasajes históricos y jactancias oficiales. Un último suspiro de miel le alcanzó para anunciar un tiraje de 40 mil ejemplares y la venta del texto en plataformas digitales a partir de este 20 de noviembre. La circulación del material impreso comenzará hasta el 1 de diciembre.

“¿Qué voy a hacer con las regalías? Lo estoy viendo. La vez pasada entregué parte a damnificados de los sismos, ahora voy a ver qué hago, tengo que consultar”, detalló, y a dormilones, recién maquilladas, aburridos, desencantados y demás comparsas silenciosos, les compartió una buena noticia: “Es tan importante el desfile revolucionario, que no habrá mañanera, para que descansen bien”…

EN EL RECHAZO A PIEDRA IBARRA, “BROTES CLASISTAS Y RACISTAS”: LÓPEZ OBRADOR. El rechazo a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH es “un acto de intolerancia”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El lunes, el panista Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro y presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) adelantó que no aceptará el nuevo nombramiento ni recomendaciones emanadas de la Comisión.

“Imagínense para un conservador el que esté una hija de doña Rosario (Ibarra, fundadora de Eureka) en Derechos Humanos, pues les molesta. Se me hace un exceso, es un acto de intolerancia, de falta de respeto, porque detrás de esa postura está una actitud revanchista”.

“¿Cómo ahora los humillados, los vencidos, los sometidos, van a formar parte del gobierno? Pues así es. Es como el cuestionamiento que por qué los indígenas van a tener trato preferencial. Están brotando todos estos sentimientos clasistas, racistas”.

En este contexto, sí pidió evitar la propagación de odios, “que haya debate, que salgan las diferencias, pero que no haya odio”.

Domínguez y el resto de los panistas, dijo, “están en su derecho, son libres. Fue un cambio de fondo el que una mujer que padeció por la desaparición de su hermano ahora tenga en sus manos la Comisión. ¿A quién le incomoda eso?, ¿a quién puede no gustarle que las víctimas o familiares de las víctimas se ocupen de garantizar los derechos humanos, después de que ese organismo ha sido un parapeto?”.

—¿Los gobernadores no tendrían que actuar como Jefes de Gobierno, más que como panistas? —se le preguntó.

—Sí, pero eso depende de cada quien, no hay que limitar a nadie y que todo mundo se haga responsable de sus actos. Hay también conservadores que se hacen pasar por liberales y no lo son, fingen. ¿Cómo no voy a comprender la actitud de un conservador? Los conozco hasta de lejos.