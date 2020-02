¿Y la austeridad, apá?

Vaya que están enojados los morenistas ahora que salieron a la luz las prerrogativas que se están embolsando; y es que ahora si podemos entender porque tanto estira y afloja o porque se están agarrando a patadas entre ellos mismos. Resulta que se hizo público la información sobre un fondo millonario destinado para los grupos parlamentarios y el trabajo legislativo, si nos dicen que en su primer año de gestión, el Congreso gastó más de 299 millones de pesos en prerrogativas, contra 265 millones de pesos que gastó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en tres años. Además, esta legislatura se adicionó un concepto extra correspondiente a grupos parlamentarios y trabajo legislativo, que en un año alcanzó una bolsa de más de 203 millones 65 mil pesos que fue repartida entre los 66 integrantes. Mira nomás. Y dónde quedó eso de la austeridad. Sobre el tema nadie, sobre todo los coordinadores de bancada, quiere hablar, será porque temen salir raspados ahora que se supo que los 66 diputados gastaron en un año 33 millones 312 mil 758.66 pesos en la apertura de módulos de atención ciudadana, gastos de operación, atención y renta. Muy gastalones, despilfarradores.

El niño problema, a punto de dejar la prisión

El Gobierno de la Ciudad no da una en cuanto a lograr encerrar a los narcotraficantes de Tepito que arrestó la policía capitalina en el último mes. Y es que no sólo con el caso de El Lunares están batallando para lograr la vinculación a proceso — con la acusación por homicidio llevarían tres intentos—, también están sufriendo, y la gota gorda, para mantener arrestado a Carlos Iván, El Niño Problema o El Santero, mano derecha de El Lunares, quien también puede quedar libre al ser acusado de secuestro exprés agravado (el mismo delito que El Lunares libró). Dicen que la defensa de El Santero comprobó que el día de los hechos, el 11 de septiembre de 2019, estaba fuera del país; incluso presentó un pasaporte debidamente sellado por la autoridad de migración, vuelos de avión y una testigo, del Instituto Nacional de Migración. El juez corroboró la veracidad de las pruebas con la directora de Información Migratoria, y la consideró para no vincularlo a proceso. En verdad que están perdidos y hasta risa dan. No aprenden de los errores.

¿Se la cobrarán al esposo de Dianita?

Nos dicen desde el Antiguo Palacio de Ayuntamiento que pareciera que la administración de Claudia Sheinbaum no es de ésas que busca quién se la hizo sino quien se las pague, como dice el refrán popular. Y es que ahora que la hija de Alejandra Barrios: Diana Sánchez Barrios, anda tratando de empujar su ley Chambeando Ando, se llevó tremenda sorpresota al enterarse que la Fiscalía General abrió diversas investigaciones penales contra Luis Alberto Vargas Ruiz, su esposo. Nos cuentan que las pesquisan son por violencia, extorsión y amenazas. Por lo pronto la lideresa ya advirtió que si el Gobierno insiste en retirarlos y aplica operativos como el reciente en la calle de Apartado, donde está prohibido el comercio informal, desquiciarán la Ciudad con sus protestas y bloqueos; además de que le recordó que su gente votó por ella en las elecciones pasadas, como queriéndole cobrar el favorcito. Así las cosas.

