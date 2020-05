Y por ellos, ¿quién o quiénes se preocupan?

En estos días de obligado retiro, como la Naturaleza no desaprovecha oportunidad y agradece cualquier espacio vacío para acomodarse, no sólo hemos tenido como recompensa escuchar por todas partes los trinos provenientes de los potentes pulmones de diversos pajarillos que en otro tiempo, opacados por el barullo y la agitación humanas, a la mayoría de gente solían pasarles desapercibidos, creyendo entonces que acaban de aparecer, pero no. Ahí han estado siempre, pese a todo, e incluso hasta por las noches… sí… cuando en la CDMX puede escucharse la típica llamada del “tapacaminos”. Asimismo, se nos regaló al mundo el siempre bienvenido nacimiento de un panda gigante, esta vez en los Países Bajos, a donde apenas en 2017 llegó en préstamo la pareja formada por Xin Ya y Wu Wen, que sintiéndose sin duda muy bien atendida en el Ouwehands

Zoo, para este pasado primero de mayo debutaron como padres de un bellísimo cachorro del que todavía se desconoce el sexo. Cuántos 8 recuerdos se me agolparon…

Y mientras por un lado hay regocijo por las maravillas descubiertas a la Naturaleza, por el otro y donde se le rasque, todos y cada uno de los grupos animales dependientes absolutamente del ser humano, bien sea por padecer cautiverio o por estar en la lista para el aprovechamiento como alimento (particularmente los cerditos) o para explotación comercial, deportiva y para “espectáculos”, entre los que se cuentan los caballos para carreras y los toros de lidia, están sufriendo… y vaya a saberse cómo… la muerte prematura en mataderos o donde se pueda porque, por ejemplo, las procesadoras porcícolas en EU están cerradas debido al contagio de sus cientos de operadores, no quedando de otra que matar sin provecho alguno a miles de ejemplares. Igual está la amenaza de “regalar” para sabe Dios qué propósito, a los caballos del Hipódromo de las Américas y ahora, además, debemos sumar a la dramática situación que viven muchos zoológicos en el mundo, como insistentemente lo he venido refiriendo, 60 establecimientos más ubicados en el archipiélago malayo y que según, resguardan aproximadamente ¡70 mil criaturas! Lo anterior de acuerdo a declaraciones emitidas por la Malaysian Association of Zoological Parks and Aquaria, que afirmando contar con 50 millones de visitantes anuales a estos lugares, están a punto del colapso, con recursos solamente hasta mediados de este mes. Así las cosas…

Nos venimos a enterar de un caso atípico que involucró a un tigre de nombre RAYAS, “con marcadas estereotipias”, y a un muy viejo oso negro llamado YOGUI, al que para peor sus “cariñosos dueños” mantenían encadenado y sobreviviendo (¡apa aguante!) debajo de un carromato; entre trebejos y fierro viejo. Ambos animales formaron parte de El Circo del Oso Ruso, pero a partir de la prohibición federal para montar rutinas con fauna silvestre, la familia circense de apellidos Ibarra Meraz, encabezada por Juan Antonio y Margarita, decidió conservarlos para ¿solamente? ser observados por el público asistente a las funciones, pero ya sin entradas al haberse suspendido los espectáculos, y de pilón, agarrándolos la cuarentena en San Pablo, Etla, Oaxaca, estaban pasando las de Caín hasta para poder ellos mismos comer, ya no se diga los animales. Dado lo anterior…

Hubo denuncias y la PROFEPA abrió en primera instancia un procedimiento administrativo por falta de trato digno y respetuoso a esos animales, más curiosamente no procediendo a su inmediato aseguramiento precautorio pese a contar con el total respaldo de Fundación Invictus para recibírselos. Ello, a partir de que su Directora se apersonó en el lugar para dar constancia de la mala condición que guardaban las criaturas, que a fin de cuentas y con respaldo de la Guardia Nacional fueron decomisadas este lunes, pero ¡oh sorpresa!, no para entregárselos a Erika Ortigoza que ya tenía listo su programa de bienestar y hasta rutinas para rehabilitarlos mental y emocionalmente (dándose por obvia su adecuada atención médico veterinaria especializada y alimentación) y todo sin cargo alguno, sino para trasladarlos (de acuerdo a comunicado de AZCARM que pasó por encima del de la PROFEPA) a un lugar llamado Mi Mascota, “ubicado en Puebla”. Con esa denominación, a ver si los animales sólo fueron cambiados de coladera. Siendo así, que caiga sobre la autoridad competente lo que termine sucediendo a YOGUI y RAYAS, aunque el pretexto, ¿apostamos?, será su avanzada edad y condición.

