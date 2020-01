Y sigo quedándome corta

Dicen que a las armas las dispara el diablo…

Por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana-CDMX por ningún motivo debe

permitir que policías energúmenos como el que hace unos días apuntó

la suya hacia un perro, en plena Alameda, porte alguna. Aparte de ser examinado

psicológicamente y de derivarlo hacia especialistas para el manejo de su ira, miedo y/o

prepotencia, el elemento debe ser retirado de la calle y trasladado

a una área administrativa donde no represente mayor peligro. Hoy

fue sobre un animal, ¿y mañana?, no omitiendo recordar que en lo

que va del presente gobierno y hasta donde ha trascendido,

llevamos dos eventos en los que los encargados del orden han dado cuenta de la vida

de canes de forma cuestionable. En este no se llegó a la muerte del animal, pero,

porque la gente lo impidió.

La semana anterior me lamentaba sobre el extremo a que ha llegado la crueldad y el abuso humanos sobre los otros animales. Por la limitante de espacio me quedé con mucho atorado, pero entre los temas que pude abordar estuvo el de la violación y paliza de la que a la vez fue víctima la perrita MATI, muriendo por tales causas apenas a sus 8 meses de edad. EL CASO tuvo gran repercusión, celebrándose particularmente y primero, la vinculación a proceso del victimario, y a la segunda audiencia, la decisión del Juez de Control del Penal popularmente conocido como Neza-Bordo, que negó “derecho a fianza” al tipejo, que seguirá preso durante todo el procedimiento sobre el que ya solamente resta una “audiencia complementaria” en mes y medio, para posteriormente desarrollarse el juicio. De terminar con sentencia a pena carcelaria se habrá sentado el primer precedente en materia de castigo por maltrato animal, lo que en gran medida se deberá al intenso trabajo del grupo activista Camada Nitin Neza, acompañado en la defensa de la criatura por la abogada Nuria Anaya. Bien, más aunque no se crea, este difundido y vergonzoso caso no sirvió para espantar a los agresores del tipo, pues resulta que durante el reciente paro estudiantil, precisamente convocado para denunciar abusos y acosos sexuales en diversos planteles de la UNAM, uno de los muchachos que participaba en el “resguardando” de las instalaciones de la prepa 9 rebasó los límites sodomizando al perro de un compañero, que incomprensiblemente optó por no denunciarlo pese a que seguramente hasta video existe de la ignominiosa acción, que por otra parte y sí o sí, tendrá que incluir el rector Enrique Graue en sus averiguaciones y procedimientos. Así las cosas…

Con días de diferencia se dieron un par de crueldades inauditas en dos puntos del mundo diferentes, pero casualmente afectando, ambas, a cerditos, especie por la que guardo sumo respeto, admiración y agradecimiento, así que el golpe me resultó mayor al saber y constatar por video los hechos. El primero sucedió en China, donde para inaugurar un parque de diversiones en la provincia de Chongqing, decidieron lanzar un puerquito vivo desde un bungee con 68 metros de altura. El pobre animal, con 75 kilos de peso y previamente aborregado de manos y patas a fin de inmovilizarlo totalmente, fue “vestido” con una capa morada que lo acompañó durante todo el sufrimiento del que seguro fue presa tras el lanzamiento al vacío sin defensa alguna y los posteriores rebotes, y todo, para que al final del “espectáculo de marketing” y sin la menor compasión, terminara en un matadero. ¡Malditos! ¡Tres veces malditos! El otro caso aconteció en Uruguay, donde otro chancho —que no se sabe con certeza si vivo o ya muerto— fue lanzado desde un helicóptero, teniendo como diana el centro de la piscina de la casa del empresario Federico Álvarez Castillo, de origen argentino y dueño de varias marcas, y que ante reclamos de todas partes del mundo aseguró ser ajeno al brutal hecho, asegurando que solo lo grabó (riéndose) al sentir que la nave estaba sostenida arriba de su techo. Lo más delicado es que las investigaciones no sean puntuales, al menos por parte de la seguridad aérea de ese país. Y…

Se dieron las primeras dos reuniones motivadas por las reformas que la diputada Leticia Varela pretende aplicar a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. Interesantes las intervenciones. Me ampliaré sobre el tema, DM, la semana entrante.

producciones_serengueti@yahoo.com

marielenahoyo8@gmail.com