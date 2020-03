Y su colega, el diputado, le decía “la muchachita” hasta que lo encaró después de una plenaria

¿Alguna vez has sentido miedo de abordar el taxi, combi, camión o vagón “equivocado” y terminar agredida sexualmente? ¿De ser violentada por elegir libremente por dónde caminar o por vestir tu ropa favorita? ¿O simplemente tener miedo de salir de casa y convertirte en un número más en la cifra de feminicidios y desaparecidas?

Las cifras son claras, en el último semestre del 2019, según datos de México Evalúa, más de seis millones de casos en los que mujeres fueron víctimas de acoso sexual, hostigamiento sexual, abuso sexual, intento de violación o violación, lo que significa que 33 mil agresiones de género por día. ¿Pero en realidad qué significan estas cifras? y ¿qué tan común es la violencia contra la mujer en la Ciudad de México?

Una radiografía sobre la violencia de género en la CDMX, aderezada con la voz propia de mujeres capitalinas, quienes a pesar de desempeñarse como diputadas del Congreso local, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estudiantes universitarias o amas de casa, coincidieron todas, han sido víctimas de algún tipo de violencia ejercida por un hombre; una o varias ocasiones, esto a pesar de tener ocupaciones, grados de estudio, niveles socioeconómicos y profesiones totalmente diferentes.

Circe Camacho, diputada del Partido del Trabajo, en la actual legislatura del Congreso de la Ciudad de México, por el Distrito 25 de Xochimilco, denunció la complicada y extenuante labor que significa ser una mujer joven dentro de la política mexicana, un mundo que hasta hace algunas décadas parecía ser un espacio exclusivo para hombres, en donde a pesar de llegar a convertirse en diputada siempre fue blanco de señalamientos y actitudes machistas.

“Cuando ingrese al congreso, un diputado del cual no mencionare su nombre, me decía la muchachita o la muchacha, nunca por mi nombre, y en alguna ocasión que debatimos tuve que acercarme y decirle ‘cuando quieras la muchachita vuelve a debatir contigo y con los argumentos para demostrarte capacidad’; tuve que hacer esto porque lamentablemente para muchos hombres pareciera que es contra natura que una mujer tenga herramientas

para debatir y que tenga capacidad para estar al frente de un puesto de representación popular”, comentó.

La legisladora comentó que inclusive en algún momento tuvo que escuchar o enterarse de comentarios de diversas personas que, en pasillos, denigraban el trabajo que durante varios años realizó para llegar al pleno y adjudicando su presencia a su físico o inclusive por haberse involucrado emocional o sexaualmente con alguien.

La batalla diaria, que la legisladora ha tenido que sortear, no solo se remite a obstáculos dentro del pleno, pues a la edad de 20 años fue víctima de una violación, de la que como muchas otras, el agresor quedó impune y en completa libertad, sin embargo aunque este episodio representó una de las épocas más duras en su vida, decidió utilizar su dolor para, por medio de la política, cambiar la realidad de miles de mujeres.

“Yo sufrí una violación y me recupere… son procesos bastantes largos. Me involucre más en la política porque yo encontré allí una forma de cambiar esa realidad y de cambiar este mundo”, comentó con motivo de una entrevista con Crónica para este 8M, “cuando me dijeron que no iban a encontrar a los responsables de la agresión que sufrí, me dije que era una de dos: o me iba al fondo o aprendía de esa situación”, dijo.

Invitó a todas las mujeres: “juntas somos más fuertes, no perdamos de vista que juntas lo vamos a lograr, que se vale la diversidad pero que tenemos que apostarle a la unidad y ser estratégicas para tener mayores resultados”.

SOY POLICÍA Y TAMBIEN ME HAN VIOLENTADO. Dulce Patricia Cruz y Angelica Riojo, amabas elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde hace varios años, comentaron que a pesar de ser policías, portar un uniforme, un arma y una placa, han sido también blanco de la violencia de género.

Dulce encargada del grupo dos en la Zona Rosa y quien desde hace 12 años forma parte del cuerpo policiaco, platicó de una situación particular que vive la mujer policía: cuando detiene o aprehende a hombres.

“Son momentos en los que ellos, en su papel de hombre, piensan que una mujer no los puede detener, se ponen agresivos y te gritan de cosas, solo por el simple hecho de que saben que tal vez en fuerza te pueden ganar”, recordó.

Ella, agregó, no se ha salvado del conocido acoso en el Metro, sujetos la han manoseado su cuerpo y quienes también impunemente han podido escapar: “¡Claro que me han acosado en el metro, en una ocasión un hombre me tocó, en ese momento yo grite y detuvimos el vagón, pero antes de que algún elemento de seguridad llegará, el tipo salió corriendo y abandonó la estación… claro que te enoja que existan estas situaciones a las que tristemente nos tenemos que enfrentar”.

DEL OTRO LADO DE LA MONEDA. Daniela Ramírez, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, relató el infierno que significa llegar a su salón de clases sana y salva todos los días.

La joven que es originaria de la alcaldía Tláhuac, aborda el Metro en la estación Zapotitlán, pero en su camino ha tenido que lidiar en varias ocasiones con hombres que la han manoseado dentro de los vagones e inclusive en una ocasión uno de ellos intentó seguirla, afortunadamente una señora que se percató de la situación, se ofreció a acompañarla hasta que pudo abordar un uber y retirarse del lugar.

“Viajar en metro para mi es horrible, porque me ha tocado vivir varias experiencias desagradables, tener que lidiar con hombres que se te arriman, que te ven sexualmente o inclusive que me han tocado y que ni siquiera he podido saber quién es por tanta gente que hay. Por eso es que llegar a mi casa o a la escuela es como un reto diario”

“Ser mujer es algo que no te toca y no es justo que por ese simple hecho no puedas tener las mismas libertades que los hombres, te paguen menos o sea más probable que alguien te viole, te mate y te desaparezca. Por eso yo saldré a marchar”.