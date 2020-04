Y ya les gustó la reforma para la revocación

La plática se dio como no queriendo. Se hablaba de denunciar, vía desplegados en prensa, la cerrazón del Ejecutivo a las advertencias de pérdida de planta productiva, empresas y empleos.

Y allí salió, en la videoconferencia multitudinaria, la idea de que aquello que antes no gustaba, promovido por el propio AMLO, ahora resultaba bienvenido: la revocación de mandato.

En lugar de alharaca, de desplegados o periodicazos, mejor organizarse poco a poco y llegar con millones de votos a aquella fecha que la 4T impuso con su mayoría legislativa para avalar la gestión del Presidente o pedir que allí llegue su gestión.

El alcalde y el coronavirus

El alcalde de la comunidad de Mahahual, Quintana Roo, Obed Durón, fue ejecutado.

La camioneta en la que viajaba fue atacada cuando estaba detenida en un filtro sanitario. Los sicarios lo alcanzaron en otra camioneta y vaciaron los cargadores. Mahahual es un destino turístico en crecimiento ubicado cerca de la famosa laguna de Bacalar.

Lo que se dice allá es que el acalde fue amenazado por grupos delictivos que operan en la zona y que usan las playas de Mahahual para recibir cargamentos de droga.

Como el alcalde ordenó cerrar los accesos a las playas por la contingencia sanitaria a los delincuentes se les cayó el negocio y así reaccionaron.

La Marina-Armada y la Guardia Nacional montaron un operativo hasta la frontera con Belice para dar con los responsables.

La última oportunidad

El senador Dante Delgado envió al presidente López Obrador una carta pública titulada: “Ojalá recapacites, aún estás a tiempo”.

El legislador de MC, sostiene que el supuesto plan de rescate presentado por el presidente el domingo pasado, no es plan y no es de rescate. No dice cómo se respaldará a los micros, medianos y pequeños empresarios que generan 3 de 4 empleos en el país.

Por lo anterior convoca al presidente a construir confianza y armonía. Le advierte que en una crisis del tamaño de la que enfrentamos la terquedad y la omisión se transforman en tragedias

El senador comienza su carta diciendo que no pensaba distraer la atención del presidente en la primera mitad de su mandato, lo hace ante las profundas heridas que está causando la pandemia del coronavirus en el país.

Y de nada servirá que le pida al presidente recapacitar cuando todo haya pasado y ya no haya remedio. Es la última oportunidad.

¿Qué quieren los empresarios?

La confusión imperante a causa de la emergencia sanitaria incluye la posición de las cúpulas empresariales ante los planes del gobierno.

Mientras algunas organizaciones del sector privado han mostrado su rechazo tajante a la posición gubernamental que tiene un guion inamovible; otros, según el propio presidente, le han manifestado su apoyo pleno. ¿De qué se trata?

Entre los nuevos apoyadores hay un par que hasta hace poco eran ubicados por el propio López Obrador como integrantes destacados de la mafia del poder, pero ya se pusieron la cachucha de la 4T.

Entre tanto, el Consejo Coordinador Empresarial llama a un gran acuerdo nacional, incluso sin el gobierno, para evitar caer depresión.

Esta blofeando, por la cantidad de recursos que se tienen que mover ningún plan de rescate se puede hacer al margen del gobierno federal. Es impensable.

Ni acatan ni obedecen

El número de contagios y defunciones a causa del coronavirus sigue su curva ascendente.

Comienza a detectarse en las gráficas presentadas por la Secretaría de Salud que algunas entidades escalan inesperadamente posiciones en el número de contagios.

Es inesperado porque no se distinguen por su densidad de población sino por el hecho de que su población no atiende los llamados a guardar la sana distancia y tomar otras precauciones.

Hay testimonios y videos que muestran que habitantes de Sinaloa y Tabasco, ubicados ya entre los seis primeros por números relativos de contagios, ni acatan ni obedecen las indicaciones de la autoridad, incluso las rechazan de manera despectiva y burlona.

El problema es que los casos positivos se transforman en defunciones. ¿Corregirán a tiempo?

