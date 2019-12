“Ya salimos de esto”, asegura el presidente López Obrador luego de la firma del Tratado

Pese a las ratificaciones pendientes en los congresos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró liberado por la rúbrica del nuevo T-MEC: “Ya salimos de esto. La incertidumbre de que no se firmara el Tratado nos afectaba”…

Su proyecto económico, aseguró, no sólo dependerá del acuerdo, también de la reactivación en infraestructura, la explotación petrolera y el impulso a obras públicas.

“Hablamos como de cuatro o cinco años para impulsar la actividad productiva de México”, admitió.

Lo calificó como un ancla, “pero no es lo único, no se puede apostar sólo a eso”.

—¿Cuál es la diferencia en relación al tratado en la época neoliberal? —se le preguntó.

—Que nosotros estamos impulsando también la economía popular y el mercado interno. Tampoco es la misma política salarial ni la de aumento de precios, no hay gasolinazos.

Sobre las medidas adicionales para reactivar la economía, expuso: “Es el acuerdo con la iniciativa privada para construcción de infraestructura, obras que estamos impulsando, la explotación de campos petroleros, refinación, lo del istmo, el aeropuerto y el Tren Maya”.

A la par, enumeró las principales ventajas del T-MEC: “El establecimiento de empresas, que llegue la inversión extranjera a México; al mismo tiempo, que haya condiciones laborales en beneficio de los obreros. Van a mejorar los salarios, se va a demandar más mano de obra y, en muchos casos, calificada, especializada”.

Resaltó además el freno a los sindicatos blancos, la prohibición a “supuestos líderes sindicales a negociar con las empresas a espaldas de los trabajadores, porque el compromiso, de acuerdo a la ley laboral y el adendum, es que debe haber democracia sindical y deben ser tomados en cuenta los trabajadores en condiciones de salarios, prestaciones”.

Ayer mismo se envió al Senado el documento, para cumplir el trámite, aunque falta esperar las resoluciones legislativas en Canadá y Estados Unidos.

El mandatario adelantó también una negociación con empresarios y asociaciones sindicales para subir el salario mínimo para 2020.