Ya son 1305 fallecidos en México por COVID-19; 84 más que ayer

Con mil 305 muertos derivados de la pandemia del coronavirus, es decir, 84 más que el reporte previo, México va camino a ser uno de los países con más casos de contagios, a los que ya llegó a 13,842 personas.

En su conferencia de prensa diaria vespertina, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pidió a los gobiernos estatales cumplir con el acuerdo establecido para la Fase 3 en la que se hace obligatorio que las 33 entidades federativas hagan uso de la plataforma digital de la dependencia para actualizar, diariamente, el comportamiento del virus SARS-COV-2.

Previo a dar el detalle del diagnóstico por el que atraviesa el país por el contagio del coronavirus, el funcionario transmitió un video de la "Jefa Fabiana" Zepeda Arias, quien llamó nuevamente a que se frenen las agresiones contra el personal de la salud, luego de que este viernes se informó de la detención de una pareja agresora de una enfermera en la Ciudad de México.

"Seguimos teniendo esta horrible situación, aunque esporádicamente... Nos ofende y nos preocupa que ocurran estos casos", dijo López-Gatell, tras concluir el mensaje de la jefa de enfermeras y enfermeros.

El subsecretario de la Secretaría de Salud recordó que México lleva 34 días de Jornada de Sana Distancia.

"Paciencia", pidió otra vez el portavoz del coronavirus, pues reiteró que sólo manteniendo la disposición de Quédate en casa es como se va a poder atender la emergencia sanitaria y no saturar los servicios hospitalarios.

Puntualizó que hasta ahora de los hasta hoy 610 hospitales COVID-19 con la disponibilidad de 11 mil 634 camas con ventilación mecánica, pero de éstas ya se ha ocupado 22 por ciento, es decir, tres mil 350.

REPROCHA QUE GRANDES EMPRESAS SE RESISTAN A LA LETALIDAD DEL CORONAVIRUS. Hugo López-Gatell reprochó que "algunas grandes empresas" no apliquen las disposiciones oficiales de no exponer a empleados al contagio por COVID-19, y que están identificadas como las que realizan actividades no esenciales.

Unas de esas empresas, sin dar nombres por parte del funcionario federal, es Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, a quien sus propios empleados, a través de redes sociales, han denunciado la obligatoriedad de ir a trabajar, incluso bajo la amenaza de ser despedidos, por lo que se arriesgan a contraer el coronavirus.

Al respecto, López-Gatell se dijo confiado en que las empresas suspendan esas actividades para no incrementar el número de contagios y posibles muertes de personas por el SARS-COV-2.

LLAMA A DESHACERSE DE CACHARROS Y TILICHES. El subsecretario de la Salud pidió a la población aprovechar el encierro para tirar a la basura cacharros y tiliches que pueden ser dañinos para la salud. Dijo que, ante la llegada de la temporada de lluvias se producen enfermedades típicas y que se pueden agudizar si se conservan materiales que puedan anidar riesgos para la salud.

Un ejemplo que citó fue el de utilizar platos como base de plantas caseras, y las que no son recomendables en la temporada de lluvias, pues provocan la aparición de mosquitos generados de enfermedades como el paludismo.

Anunció que al respecto hay un acuerdo con la Organización Panamericana den la Salud para erradicar la existencia del paludismo.