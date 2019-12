Yahir explora nuevos horizontes en el Metropólitan

Con poco más de 17 años de carrera, después de su participación en el reality show La Academia, Yahir pisó el escenario del Teatro Metropólitan presentando su Pura Vida Tour, en el cual promociona sus más recientes sencillos.

El concierto con más de siete músicos en el escenario, una pantalla al centro y un maravilloso juego de luces, dio inicio poco después de las 20 horas.

“Llegaste a mi vida” tema dedicado a su hijo mayor, fue la canción que abría el show, dónde al término de esta, en las pantallas apareció su hijo felicitándolo por su exitosa carrera musical, seguida de “Entre nosotros dos”, canciones en las cuales Yahir muestra un lado más bailable, alegre, encaminado hacia ritmos tropicales de lo que ha tenido acostumbrado a su público.

Fátima Domínguez ganadora de La Voz 2019 fue la primera invitada a compartir escenario con Yahir para interpretar “Si te encontrara tras cien años”, “Déjame” y “Qué será de ti” calentaban las gargantas de los asistentes que en su mayoría eran mujeres de todas las edades.

Con “Si tú te vas”, “Jamás” y “Perdóname”, Yahir aprovechó para cantar en manera de homenaje a Camilo Sesto: “Siempre me quedé con ganas de grabar o hacer algo con el maestro José José, pero esta vez no me quedaré con ganas de cantarle sus canciones para todos ustedes”, fueron las palabras que Yahir dijo para interpretar las canciones más emblemáticas de El príncipe de la canción mientras se podía ver una fotografía de José José y Yahir en las pantallas.

“Son 17 años ya desde que nos conocimos, y siempre he estado muy agredido con todos ustedes. Quiero compartir que mi siguiente invitado ha sido mi inspiración desde mis inicios, ahora tengo la fortuna que este aquí, es alguien que no necesita presentación”, expresó el cantante mientras Reyli Barba apareció en el escenario para interpretar “Así es la vida”, canción que Elefante hizo famosa.

La noche transcurría sobre versiones de canciones que Yahir hizo propias, tal es el caso de “No te apartes de mí”, quién con su disco tributo a Roberto Carlos reavivó temas que fueron muy bien recibidas por el público.

Con la energía y carisma que caracteriza a Yahir fue muy fácil conectar con el público recordando aquellas canciones que lo llevaron a obtener los primeros lugares en La Academia. Interpretó un medley con canciones de Rock En Español, dónde aprovechó para invitar a Erick Rubin a interpretar “Princesa tibetana”, haciendo levantarse a todos los presentes para cantar bailar y gritar.

Encaminándose hacia el final del show, Yahir invitó a la cantante María José que interpretando “Contigo sí”, pudo verse la magia que los dos cantantes logran arriba del escenario contagiando de romanticismo y melancolía a los asistentes, posteriormente se escucharía “La locura”, canción que no dejó a ninguna persona sin cantar pues es una de las canciones más recordadas y de las más esperadas de la noche, marcando así el encore.

Tras varios minutos con las luces apagadas, Yahir regresó al escenario a interpretar “Alucinado” para cerrar una agradable noche llena de energía, baile y romanticismo.

“Hace 17 años que estoy aquí, que nos conocimos estoy muy agradecido porque sigan escuchando mis canciones, por ver personas muy jóvenes y que algún día cuando tengan a sus hijos sigan escuchándolas y creyendo que el amor si existe”, fueron las palabras con las que el cantante de Sonora se despidió del Teatro Metropólitan.

