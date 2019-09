Yahir y su constante evolución con “¿Qué somos?”

Yahir es uno de los cantantes más carismáticos que la música pop en México ha dado en el último par de décadas. Lejos han quedado los años cuando empezó a ganar admiración por su voz durante su estadía en el reality show, La Academia. Ahora, como un artista consolidado, con varias producciones discográficas bajo el brazo y su reciente incorporación al teatro musical, el sonorense deja claro su deseo incontrolable por reinventarse.

“Cuando empecé en La Academia, yo venía de cantar en bares, de cantar covers. Siempre me había sentido encariñado con el pop latino, por las cosas que hacía Ricky Martin o Carlos Vives. Cuando salgo de La Academia y empiezo a trabajar con mis canciones, me doy cuenta que me falta un momento más energético en mis conciertos, necesitaba algo más prendido, que fuera una canción mía y no un cover”, expresó el cantante en entrevista con Crónica.

“Empecé a buscar cosas, a componer canciones y a darle rienda suelta a la pluma, entonces llega ‘¿Qué somos?’, que a pesar de lo que aparenta es una cumbia disfrazada de música urbana, donde lo único digitalizado es la base y todo lo demás son elementos totalmente orgánicos”, añadió.

El sonorense inició su carrera hace más de quince años, en una época distinta para la industria musical, donde se vivían los últimos suspiros para los discos en formato físico y antes de que los servicios de streaming dominaran la forma en que se consume la música actual. Yahir, tuvo que lidiar y adaptarse a estos cambios.

“Yo tengo un récord Guiness por la mayor firma de autógrafos en el mundo, en 2004 firmé tres mil discos en ocho horas en MixUp. Así que decirte hoy que saco sólo sencillos es algo muy duro, pero es a donde nos llevó la tecnología, porque es muy práctico, cosa con la que no estoy peleado. No me preocupa en realidad ni la venta de discos o que sólo hay que hacer sencillos, lo que me preocupa es cómo los jóvenes se están acostumbrando a escuchar música en mala calidad, que quizá nunca van a tener el placer de escuchar un disco que te da una experiencia irreal”, declaró el cantante.

Yahir vive una nueva etapa en su carrera, apareciendo en televisión como jurado de un reality de canto, haciendo teatro musical que fue todo un éxito y explorando nuevos sonidos, el sonorense busca seguir siendo el consentido en el oído de sus fans y también conquistar nuevas audiencias.

‘¿Qué somos?’, su nuevo sencillo, ya está disponible en todas las plataformas digítales, canción que sirve como antesala para su concierto del próximo 30 de noviembre en el Teatro Metropólitan.