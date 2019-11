Yako Rodríguez

¡Ah, qué mi diputado! ¿Cómo que se le perdió un septuagenario seguidor de sus nobles causas, el chihuahuense don Leo a quien trajo al bloqueo de San Lázaro y que luego se la pasó 4 días perdido en la CDMX, durmiendo en las calles y pues usted, mucho, mucho, pues no hizo. Y así, a la vieja usanza, ya aparecido el anciano, apaleado por unos malandrines, pos había que moverse pa’ decir que lo había localizado "el personal del diputado". No pues, si los que no nacen, se hacen. ¿Qué no, mi dipu?