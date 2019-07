Yalitza Aparicio encabeza campaña contra la violencia a mujeres

Ha pasado casi un año desde que la vida de Yalitza Aparicio cambió cuando debutó en el ­cine como protagonista de Roma. Ahora, reconocida como un fenómeno mediático, la actriz aprovecha su popularidad para encabezar una campaña en contra de la violencia hacia la mujer, que presentó ayer en el marco de la edición 22 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato.

“Existe un número alarmante de violencia pero con esta campaña queremos que se prevengan este tipo de cosas. No es sólo para las mujeres, sino también para hombres”, dijo sobre la campaña Cero violencia contra la mujer.

“Existen muchos lugares en el país donde aún se tiene la creencia de que por ser mujer no eres capaz de ocupar puestos o seguir estudiando, que piensan que su labor en el mundo es tener hijos y quedarte en casa (...) Mis papás jamás permitieron que eso me afectara. Dirán que llegué fácil (al éxito) pero no, todos tenemos una vida y problemas, es el esfuerzo el que te lleva a donde ­deseas” agregó.

La actriz, quien llegó a ser nominada al Oscar expresó que está iniciativa también surge de un interés personal sobre su posible futuro, “deseo tener una familia en la que pueda inculcar valores a mis hijos, con sentimientos y valores esenciales”, dijo.

Finalmente, dijo que la manera de iniciar el cambio es desde las acciones personales, “lo que he hecho es respetarme a mí, siempre inicia de uno mismo y saber que existe está diversidad. Cada quien va a opinar diferente, pero al final cada quien sabe hasta donde puede llegar”, mencionó.

“Si empezamos por nosotras el cambio será grande, necesitamos alzar la voz. Y lo más importante, necesitamos aprender a valorarnos y amarnos a nosotras para poder lograr cambios más grandes”, concluyó.