"¡Yo amaba a Lesvy, yo no la maté!", asegura acusado de feminicidio

En la sala de oralidad 1 del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde se encuentra privado de la libertad desde 2017, Jorge Luis González afirmó: "¡Yo amaba a Lesvy, no le hice daño. Yo no maté a Lesvy!".

Acusado de privar de la vida a Lesvy Berlín Rivera Osorio, joven de 22 años encontrada ahorcada en una cabina telefónica de Ciudad Universitaria el 3 de mayo de 2017, Jorge Luis declinó declarar en el proceso de juicio oral que se le sigue por feminicidio.

Minutos después, la madre de la víctima, Aracely Osorio, reclamó al imputado: "¡Cuando uno ama, no lastima!".

Una vez concluida la etapa de desahogo de pruebas, el Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, integrado por tres jueces , fijó para el próximo 11 de octubre la fecha para la presentación de alegatos finales de las partes.

El juez principal, Juan Pérez Soto, comprometió que una vez que las partes presenten sus alegatos finales, habrán de dar el fallo de este proceso en el cual el Ministerio Público y la asesoría legal presentaron más de 60 testigos, pruebas y expertos.

En tanto, la defensa de Jorge Luis presentó cinco testigos, entre ellos a los padres del imputado, una exnovia y su madre, y a dos peritos.

Al término de la audiencia, el papá de Lesvy Rivera dijo que Jorge Luis declinó declarar en el juicio porque se siente culpable y no tiene argumentos para defenderse; "da coraje, como hipócrita".

"Él la asesinó, desde el principio tengo esa certeza”, dijo Lesvy Rivera Osorio, papá de la joven que fue encontrada ahorcada con el cable de una caseta telefónica en Ciudad Universitaria, el 3 de mayo de 2017.

A una semana que el Tribunal de Enjuiciamiento emita su fallo sobre si le imputa el delito de feminicidio a Jorge Luis "N", el padre de la hoy occisa, Lesvy Berlín Rivera Osorio, dijo que desde el principio no confió en quien fuera el novio de su hija.

“Desde que Aracely me comunica de que mi hija está desaparecida; me empieza a decir cómo está la situación y él dice que fue la última persona que estuvo con ella, él dice que la deja, de ahí empiezo a sospechar", destacó.

En entrevista, reprochó el dicho de Jorge Luis "N", de que amaba a Lesvy e hizo suyo el comentario de la mamá de Lesvy, "¡quien ama no lastima!".

"La verdad siento feo, pues era mi'ja; él la asesino, tuve esa certeza desde el principio", sentenció el padre de Lesvy Berlín, luego de reclamar justicia a más de dos años de haber sido encontrada muerta en Ciudad Universitaria a la joven de 22 años.

Afirmó que actuó con prudencia para no atacar a Jorge Luis, "pues era como espantar la liebre", y afirmó que no conocía bien al novio de su hija, pues sólo lo vio en tres ocasiones.

No obstante, confió que el retraso de la justicia por una semana más, sea para un juicio justo, y que Jorge Luis sea declarado feminicida por la muerte de su hija.

En tanto, Sayuri Herrera y Anayeli Pérez, abogadas de Lesvy Berlín, declararon que están listas para los alegatos finales y confiaron que con el cúmulo de pruebas ofrecidas en las audiencias del juicio oral contra Jorge Luis, se declare el delito de feminicidio agravado.

Aracely Osorio, madre de Lesvy Berlin Osorio, hallada muerta en Ciudad Universitaria en mayo de 2017, advirtió que "¡quien ama no lastima y no asesina!", luego que el presunto feminicida de su hija, Jorge Luis "N", declaró que amaba a la joven de 22 años y no la había asesinado.

Entrevistada al término de la última audiencia de desahogo de pruebas en el juicio oral que se le sigue a Jorge Luis, presunto autor del asesinato de la joven Lesvy, de 22 años de edad, sostuvo que esas palabras no las pronunció durante la audiencia, porque quien tiene que decirle que es un asesino es el tribunal.

"Quien tiene que decirle que es un asesino es el tribunal, nosotros ya se lo dijimos desde un inicio y tenemos la convicción y por eso estamos aquí", sostuvo afuera del reclusorio Oriente, en donde está preso quien fuera el novio de su hija desde 2017.

Reiteró que no fue un suicidio, sino un feminicidio; "y lo dijimos desde el primer momento. Entonces sus palabras se las lleva el viento, las palabras son huecas cuando las acciones dicen lo contrario".

También desestimó los comentarios finales de quien fuera novio de su hijo, y aseguró que “es una mentira más. Nos mintió desde el primer momento, mintió a los jueces, a las autoridades, es una cadena de mentiras y de impunidad".

Afirmó que Jorge Luis miente por eso están en un proceso de dos años, cinco meses y un día, de ahí que no puede detenerse a reflexionar sobre esos declaraciones, porque cuando se ama no se lastima y no se asesina.

Además, descalificó una pericial presentada por la defensa, porque criminalizó a Lesvy, y reiteró que tienen la convicción que Jorge Luis asesino a su hija.

En cuanto al nuevo receso del juicio hasta el 11 de octubre, dijo que aun cuando han esperado suficiente, están dispuestos a esperar más tiempo en aras que el proceso sea muy transparente y que el tribunal considere los elementos suficientes para que haga un dictamen.

Sin embargo, reprochó las malas prácticas que ha habido por muchos funcionarios en los más de dos años que llevan en este proceso.

Por último, señaló que esperan una decisión con perspectiva de género el 11 de octubre próximo ante la acusación de feminicidio agravado contra Jorge Luis.

