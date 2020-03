“Yo no dejaré de trabajar el 9 de marzo, perder un día complica mis gastos”

"Yo soy solidaria con todas las personas que piden respeto y seguridad para todas las mujeres, pero el día del paro nacional (9 de marzo), yo no dejaré de trabajar, yo vivo de esto y perder un día complica mis gastos, ya que voy al día", dijo a Crónica doña Eva, quien atiende en Ecatepec un negocio con artículos de limpieza para calzado y quien subrayó que la violencia contra las mujeres siempre ha existido en México por acciones machistas.

Doña Eva, de 60 años y quien también lustra calzado en su local que se ubica a la salida de la clínica 92 del IMSS, en la colonia Nuevo Paseo de San Agustín, camina de un lado para otro mientras atiende a algunos clientes, pero sin dejar de comentar que la convocatoria al paro de un día sin mujeres tiene su importancia, aunque habrá personas que, como ella y por necesidad del trabajo, no asistan.

“En mi caso no voy a dejar de trabajar, ya que, así como necesito dinero para cubrir gastos y mis necesidades, también tengo clientes que necesitan de mis artículos o de una ‘boleada’. Si no trabajo no como, así de fácil es”.

Sin dejar de juguetear con sus manos manchadas por grasa para zapatos, ya que había terminado de dar lustre a las botas de un cliente que le preguntó si iría a trabajar el lunes 9 de marzo, doña Eva sin tardanza respondió: “Seguro, aquí estaré tempranito como siempre. Yo comparto el sentir de muchas mujeres, de que necesitamos respeto y seguridad eso nadie lo cuestiona, pero de eso a que quienes tenemos la necesidad de un trabajo para sobrevivir y que perdamos un día, al menos yo no lo veo bien, ya que mis ingresos salen de mis ventas del día, de los clientes que atiendo y si dejo de venir entonces es como si dejara de comer un día”.

Mientras acomoda unos artículos en su puesto, doña Eva dice que habrá personas que dejen sus trabajos para estar en el paro del lunes, pero “tendrán sus motivos y es respetable lo que hagan, siempre y cuando no afecten a los demás”.