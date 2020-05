“Yo no quería que salieran cosas de mi vida”: JC Chávez, sobre El César

“El mejor consejo que he recibido fue el de dejar de tomar y drogarme”, dice el legendario pugilista Julio César Chávez, en quien se inspira la serie El César, que tiene su reestreno la noche de este lunes por la pantalla de ESPN, como parte del lanzamiento de la nueva barra ESPN Cine & Series.

En una entrevista concedida a Crónica, el boxeador comparte que, al principio, cuando le propusieron hacer una serie sobre su vida, se negó revelar lo que ocurría sobre su vida: “En un principio no quería, pero me insistieron mucho mis hijos y mi esposa, pero yo no quería que salieran a la luz muchas cosas de mi vida”, expresó.

“Estuve involucrado en casi todo el proceso de la serie, porque me hicieron preguntas de todo, desde la infancia hasta el día de hoy. Hubo mucha gente de mi familia involucrada, la que conoce mi historia y mis defectos y virtudes”, destacó Julio César Chávez, hoy de 57 años de edad.

La serie cuenta la historia del primer tricampeón mundial en la historia del pugilismo mexicano, quien ocultó por muchos años algunos secretos que serán revelados en esta serie, que incluye 26 capítulos de una hora y promete muchas emociones fuertes, casi tantas como cuando el ‘César del Boxeo’ salía al ring en busca de hacer historia y alcanzar la gloria.

“Me impacta la serie en mi vida, porque veo que hice mucho daño y lastimé a mucha gente, sobre todo a la que es más cercana como mi familia”, comentó, aunque también recordó a las personas que marcaron su carrera: “Hubo muchas personas esenciales en mi vida. Lógicamente fue mi entrenador Ramón Félix, y luego con la ayuda de Don King y José Sulaiman pude hacer una carrera bien”, dijo.

Uno de los motivos que tuvo el gran JC Chávez para realizar la serie fue enviar un mensaje de vida, principalmente a aquellos que sufren de la adicción a las drogas. “Me arrepiento de haber hecho mucho daño, a mi esposa, mis hijos, mucha gente que me quería, cómo los lastimé, siempre he sido una persona buena, pero la droga y el alcohol me convertían en un demonio”, describió el excampeón de peso Superpluma, Ligero y Superligero.

En la serie, se pueden ver algunos momentos esenciales de su historia, pero pocos como “cuando le entregué la casa que le construí a mi mamá”, o “el haber llenado el Estadio Azteca”; momentos en una vida de altibajos emocionales marcados por su entrega a un deporte:

“El box lo es todo en la vida para mí, porque me sacó de la pobreza, me hizo ser una mejor persona, y a través del boxeo he conocido a mucha gente positiva y negativa, pero sobre todo pude realizar mis sueños”, enfatizó.

“Quiero ser recordado como un gran boxeador, que se me considere el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos es para mí un gran orgullo, pero como persona que pude salir de esa enfermedad, que es la del alcohol y las drogas”, añadió.

Finalmente, destacó que aún tiene una cuenta pendiente y no tiene que ver con los rings: “Me falta que se haga una película, porque ya ha habido de todo. Ha habido series y documentales, ya nada más falta que se haga una película”, dijo.