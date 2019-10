Yuri y Pandora llenan de melancolía al Auditorio Nacional

Una noche llena de clásicos y éxitos, fue que lo que permeó durante la noche que ofreció Yuri y Pandora en el Coloso de Reforma, donde cautivaron a los 10 mil asistentes que se dieron cita y quienes vibraron desde el momento que sonó “Que te pasa” y “Con tu amor”.

En punto de las 21:30 horas el escenario se convirtió en una verdadera fiesta, y después de dos temas exitosos en la carrera de las intérpretes, levantaron a todos de sus asientos para gozar con un medley con canciones de los 80’s, dando paso a “Solo él y yo”, “Es ella más que yo” y “Déjala”, momentos donde iban alternando a la hora de cantar, lo que causaba la euforia del público cada que aparecían en el escenario luciendo unos atuendos deslumbrantes por los destellos de la pedrería que los conformaban.

“Estamos muy felices de estar con ustedes, nos encanta que a pesar de los años (no tantos, bromeó) sigan prendiéndose y cantando a todo lo que da”, expresó Yuri a su público, mientras que Isabel dijo, “esta noche se hizo para disfrutar y que mejor recompensa que estar al lado de mujeres tan exitosas que tienen un bocerrón, eso si, ya no bailamos como antes, pero si gozamos mucho el seguir cantante y que ustedes continúen siendo parte de nuestra historia”.

Una noche llena de bromas de señoras, entre ser jóvenes y no, además de risas, anécdotas y como entre el público se encontraba Mijares, no dudaron en bromear toda la noche con él.

“Amiga mía”, “Yo te pido amor”, “Sin el”, “Quién eres tú”, “Me vas a extrañar”, “Lo que no fue, no será”, “Como te va mi amor”, “La maldita primavera”, “Ya no vives en mi”, “Detrás de mi ventana” y más, fueron parte de los éxitos que se cantaron.

Poco más de treinta canciones fueron las que el público pudo gozar, un público de todas las edades, jóvenes, adultos y en su mayoría personas de la comunidad LGBTI. Una velada bastante amena, ya que no se necesitó de tanta producción para que fuera un espectáculo, simplemente la potencia de su voz y la compañía de sus músicos arriba del escenario, así como algunos visuales.

Con la energía que todos mantenían, la noche daba para mucho más, y la música continuó con “Esperanzas”, “El viajero”, y para cerrar una gran fiesta, las cantantes dijeron que tenía que ser “como Dios manda”, con un popurrí de los temas más emblemáticos de Juan Gabriel.

