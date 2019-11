Zarpazo demócrata a Trump: ganan gubernatura en Kentucky y las dos cámaras de Virginia

Los demócratas registraron un notable triunfo electoral este martes en la noche al lograr el control completo del gobierno del estado de Virginia por primera vez en más de dos décadas, mientras que se proclamaron victoriosos por un estrecho margen en la contienda por la gobernación de Kentucky.

En Virginia, un estado que tradicionalmente se considera bisagra, se confirma su transformación hacia un estado demócrata con el dominio en las dos cámaras del congreso estatal, y el control de la Gobernación, en manos de Ralph S. Northam. Esto, a apenas un año para las elecciones presidenciales estadunidenses.

Además, en otro hito histórico, Ghazala Hashmi se convirtió en la primera mujer musulmana en entrar en el Senado estatal.

Con esta victoria, los demócratas tienen vía libre para proseguir con su agenda progresista destinada, entre otros objetivos, a reforzar el control de armas y subir el salario mínimo.

PÍRRICA, PERO VICTORIA. Por su parte, en Kentucky, el fiscal general, el demócrata Andy Beshear, declaró su victoria frente al actual gobernador, el republicano Matt Bevin, aunque éste todavía no ha reconocido la derrota.

Beshear logró un 49.2 por ciento de los votos, frente al 48.8 por ciento de Bevin, una diferencia de apenas 5 mil 189 votos.

El lunes, Trump había viajado a Kentucky para apoyar a Bevin en un mitin. “Si pierdes, van a decir que Trump sufrió la mayor derrota en la historia del mundo. No puedes dejar que eso me ocurra”, le dijo.

En cambio, los republicanos mantuvieron la gubernatura del estado sureño de Misisipi.