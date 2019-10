Zidane defiende a Courtois

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, defendió a Thibaut Courtois al asegurar que "no es el único ni el principal responsable" de la mala primera mitad ante el Brujas, en la que el portero belga encajó dos tantos y fue silbado por la afición madridista, y admitió que le dio la titularidad conociendo que tenía molestias.



"Lo importante es cómo se sienta Thibaut, y no es el único ni el principal responsable de lo que pasó en la primera parte ante el Brujas. Recibimos dos goles y él es el portero, pero no el único responsable. En el Real Madrid no hay derecho a cometer ningún error. Estamos obligados a marcar goles y siempre se nos va a criticar. Si mañana es un partido entre el primero y el segundo, significa que no lo hemos hecho tan mal", defendió Zidane.



El técnico francés reconoció que conocía las molestias que impidieron seguir tras el descanso frente al Brujas a Courtois y que le harán ser baja en Liga frente al Granada.



"Estaba mal seguro porque estaba revuelto, pero un jugador puede jugar así. Al descanso no estaba más para jugar", manifestó.



Sobre los silbidos de la afición madridista, Zidane se mostró resignado. "Injusto o no, es lo que hay y él lo sabe. Es fuerte y sabe la situación y que la primera parte es error de todos. Puedo hablar con los jugadores de todo, pero no he hablado en concreto con él de eso después del Brujas. No hay que darle más vueltas", admitió.



Se molestó Zidane cuando se le recordó que en el final de la pasada temporada adelantó que no habría debate en la portería este curso, pero se haya generado pese a la salida de Keylor Navas y la llegada de Alphonse Areola.



"Aquí siempre hay debate. Diga lo que diga siempre va a haber debate, yo hago mi trabajo, tengo 25 jugadores y voy a contar con todos, Courtois es uno de ellos. La gente puede opinar de los errores del otro día pero los últimos tres partidos con portería a cero estaba él", apuntó.



"Yo no he dicho que sea indiscutible. Nadie lo es. Aquí somos 25 y nunca he dicho eso. Siempre digo que cuento con todos desde que se inició la temporada hasta el final. No hay una jerarquía, cuando tienes una plantilla como la nuestra y yo soy el entrenador no podemos decir que un jugador es más importante que otro", sentenció.