Zinedine Zidane

Un solitario gol del Levante hizo enmudecer no sólo al técnico del Real Madrid, sino a toda su afición, que no daba crédito a lo que ocurría casi en la agonía del partido. Un equipo modesto puso en su lugar a uno de los mejores equipos de la Liga Española y del mundo. La derrota del equipo blanco y la mala racha no sólo le hizo perder la cima general al Madrid, sino que este descalabro que pone nervioso al técnico francés, ocurre justo a una semana de enfrentar a su acérrimo rival y nuevo líder, el Barcelona.