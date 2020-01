Zoé Robledo: Se acabó el dedazo en los nombramientos del IMSS

En sesión extraordinaria del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en un hecho inédito, éste abrió sus puertas al proceso de selección de los nuevos 35 titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada —anteriormente conocidos como delegados—.

Los 35 perfiles que resultaron electos en esta primera generación ganadora en una sesión pública abierta fueron17 mujeres y 18 hombres, de los cuales 12 son médicas, 17 médicos, cinco enfermeras y un enfermero, todos con amplia experiencia dentro del IMSS.

En el marco del Proceso de Insaculación para ocupar la titularidad de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, el director general del IMSS, Zoé Robledo, se congratuló de la designación de los nuevos encargados que entrarán en funciones a partir del próximo 15 de febrero: “Lo más importante de este proceso es que no los conozco, sé que son los mejores, no somos amigos, no son recomendados de nadie, están aquí porque son las y los mejores, y con este proceso se cortó el dedo del director general del IMSS en estos procesos”.

“Cortarle el dedo al director del Seguro Social fue la única amputación que hemos propiciado de manera directa para que esto ya se instaure como un procedimiento en donde sean estos valores, el mérito, la capacidad, la lealtad al Instituto, los que prevalezcan”, al tiempo que dijo a los recién designados, quienes minutos después rindieron protesta de sus nuevas encomiendas: “Ustedes son gente capaz, comprometida, honesta y de probada lealtad al Instituto, quienes tienen la capacidad para dar la mejor atención en salud…Hay grandes logros en sus hojas de vida, han logrado vencer grandes obstáculos, están dispuestos a aprender, conscientes de que no podrán solos y tendrán que hacer equipo, hacer autoevaluaciones, tendrán que tener retroalimentaciones constantes, conocer historias de vida y entrar en ellas y hacer todos los días una oportunidad de servicio desde sus oficinas”.

Al evento asistió la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien externó su beneplácito a dicho proceso, el cual, dijo, es un llamado a los mejores mexicanos dispuestos a este desafío de la Cuarta Transformación y se enmarcan en el objetivo de combate a la corrupción, “no solo a través de la fiscalización y el buen uso de los recursos financieros, sino que ustedes serán los encargados de combatir el corporativismo y el clientelismo”.

En su oportunidad, la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, sostuvo que con este procedimiento de transparencia “estamos en el terreno de lo inédito por todo lo que este proceso representa y en el cual es fundamental destacar que ustedes hayan confiado en el proceso y decidido participar”, sobre todo, abundó, ante el reto mayúsculo que enfrenta el IMSS y todo el sistema de salud “ todos sabemos las dificultades enormes que existen en todo el sistema de salud, de ahí que confiemos en ustedes, en quienes hay una enorme expectativa y esperanza y hoy forman parte de este servicio público que no tiene derecho a fallar”.