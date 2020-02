Zoológico de Aragón pretende negar lo evidente: los animales sobreviven entre suciedad



LIC. JORGE KAHWAGI GASTINE,

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL

PERIÓDICO LA CRÓNICA DE HOY

P R E S E N T E

Me dirijo a ustedes en mi calidad de directora de la Asociación Civil “Abriendo Jaulas & Abriendo Mentes”, agradeciéndoles de antemano y en primera instancia dar curso a la presente carta, de ser posible en la sección El Buzón, y como segunda intención para agradecerles el amplio espacio que destinaron al reportaje de Mariana Martell titulado “El Zoológico de Aragón exhibe decadencia y abandono”, nota en la que incluyeron parte de mis observaciones como entrevistada, con respaldo en los casi tres años que llevamos de continua vigilancia sobre las criaturas que ahí viven y que visitamos casi a diario, contando para ello con el apoyo de Monitores voluntarios, lo que nos permite estar al tanto de cualquier anomalía, ausencia y/o nacimientos.

La información apoyada gráficamente, comunica la real percepción que del lugar nos llevamos los visitantes. Baste ver la reacción que la misma levantó en las mismas redes sociales del Diario bajo su atinada dirección, ya que queda a la vista de cualquiera, la condición de descuido que guarda la instalación y particularmente la suciedad en la que sobreviven algunos animales, por más que la Secretaría de Medio Ambiente, responsable de los tres zoológicos públicos de la capital, reaccione de inmediato pretendiendo negar lo evidente y emitiendo declaraciones inaceptables para justificar las muertes de tantos animales, que aunque sí son 70 correspondientes al 2019, tal como corroboran en su réplica, la suma es engañosa porque al hacer referencia a un manejo integral de las instituciones deberían manejar al igual las cifras que entre los tres zoológicos contabilizan y que vía Transparencia arrojan la curiosa cifra de 365 fallecimientos, suponemos que sin contar neonatos porque según han informado no dan de alta los nacimientos hasta que los consideran viables. Tampoco quedaron sumados los fallecimientos de enero pasado de una Antílope acuática y que deberán incluir una jirafita nacida el lunes 27 y que no hemos visto ya, más tampoco ha sido comunicada su muerte, si esto es lo que ocurrió . Seguramente ahora la darán a conocer, como muy lamentablemente vino a suceder con la joven cebra Emily, que con su prematuro e inesperado fallecimiento sólo vino a corroborar lo publicado, siendo que se trataba de uno de los pocos ejemplares que documentamos en buen estado y hasta alegre. Reportan como causa un “cólico”, lo que viene a ser un síndrome abdominal agudo cuyos signos y síntomas son ampliamente conocidos a través del lenguaje corporal de los animales que lo padecen y que aunque es “común” en los equinos, también es común que salgan adelante con adecuada, eficiente y puntual atención de un especialista, a menos que a esta criatura le hubiera iniciado a horas en que los animales quedan sin vigilancia. Son especulaciones a las que se presta el retraso en reportar su fallecimiento, y lo de menos será la necropsia, porque ellos mismos actúan como juez y parte, lo que no nos permitirá saber cuánto sufrió y cuánto le duró el “cólico”.

Por otra parte, asegurar que las muertes son naturales en los zoológicos es algo hasta cínico. ¿Qué explica? Sólo sustenta el popular reclamo para que los zoológicos desaparezcan. El resto del comunicado es relleno sobre el que no vale la pena abundar.

Sin más por el momento, me reitero a las órdenes reiterándoles nuestro agradecimiento por dar voz y preocuparse por las criaturas cautivas.

C. Diana Valencia Cuevas

Facebook: Campaña abriendo jaulas & abriendo mentes

Twitter: @AJaulas y @JaulasY