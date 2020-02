Zoológicos capitalinos: sin certificación de bienestar animal que garanticen seguridad

En la Ciudad de México, ninguno de sus zoológicos cuenta con certificaciones de bienestar animal, esto a pesar de que tendrían que ser recintos que aseguren totalmente la seguridad de las especies.

Actualmente estos espacios no cuentan con alguna acreditación que verdaderamente certifique que los lugares cumplan con los más altos estándares de cuidado, manejo, seguridad y bienestar animal.

Aunado a ello, y como si la situación no fuera de por si alarmante, ninguno de ellos se ha certificado bajo la norma mexicana NMX 165, en la que se estipulan los parámetros necesarios de seguridad y bienestar animal que los zoológicos deben tener.

Referente a las acreditaciones con validez oficial, en nuestro país únicamente dos zoológicos han logrado obtener la certificación que la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA), reconocida institución a nivel internacional, emite a aquellos lugares que, luego de una rigurosa evaluación, cumplen con los más altos estándares.

Entre ellos se encuentran Africam Safari, en Puebla y el Zoológico de León.

Sobre el tema el director de Zoológicos de la CDMX, Fernando Gual Sill, aseguró que la razón por la que ni si quiera se han tramitado esos certificados es porque “son muy costosos” y han preferido invertir ese dinero en la manutención de los animales.

El funcionario explicó a Crónica que dicha acreditación serviría únicamente para que los visitantes supieran que el sitio está certificado.

Aseguró que aunque los recintos no están acreditados, sus centros superan los parámetros establecidos de manera internacional.

Indicó que los espacios a su cargo únicamente acatan la reglamentación requerida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y admitió que no cuentan con alguna acreditación que verdaderamente certifique que los lugares cumplan con los más altos estándares de cuidado, manejo, seguridad y bienestar animal.

“La acreditación cuesta miles de dólares entonces yo prefiero invertir esos miles de dólares en los animales a gástalos en una acreditación que no necesariamente va a hacer mejor el zoológico, simplemente voy a tener el papelito”, reiteró.

En otro tema, el director aseguró que “el mayor reto que los zoológicos de la Ciudad de México enfrentan es el poder conseguir recursos para poder crecer”.

Gual Sill señaló que el presupuesto asignado para este 2020 es de alrededor de 180 millones de pesos, similar al del año anterior y de los que únicamente 35 millones serán destinados a la alimentación de los más de 1800 ejemplares que albergan en los tres centros: Aragón, Chapultepec y Los Coyotes.

No obstante Fernando Gual comentó que el recurso con el cual deben de salvaguardar a los mil 800 animales que habitan en los zoológicos es insuficiente, por lo que se ve complicado dar continuidad al plan maestro de los recintos, que contempla invertir en investigación para la conservación animal, reparar y dar mantenimiento a grandes áreas desgastadas.

“Tenemos lo necesario para poderle dar mantenimiento, pero está justo y es por eso que no se puede destinar parte del recurso, porque no nos alcanza, para llevar a cabo grandes obras de mantenimiento; se puede hacer más pero se requieren fondos para poder financiar los trabajos”, afirmó.

Y agregó: “Hace 11 años, cuando yo estaba en la administración de los zoológicos dejamos los contratos listos para que la nueva administración pudiera sentarse y negociar con quienes tienen las concesiones (para alimento, limpieza y otros rubros) pero lo que terminó pasando es que se pelearon entre todos, se demandaron y hasta contrademandaron y es por eso, que ahora que estamos de vuelta, nos tardamos un año entero en arreglar y poner orden”.

Por otro lado el Zootecnista negó que las más de 70 muertes de animales, de enero a noviembre del año pasado, sean resultado de presuntos actos de maltrato y negligencia en el cuidado animal ya que informó que los alrededor del 10 por ciento de animales son seniles y mueren debido a ello.

“No hay una tasa de mortalidad, lo único es que este año fueron 70 muertes contra 90 muertes que es el promedio entonces esta tendencia va para abajo”, añade.

Con respecto a la muerte de Emily, la cebra que murió en días pasados de un cólico, aseguró que el animal nunca mostro síntomas o señales de enfermedad razón por la que cuando presentó el cólico, ya era demasiado tarde.

Explicó: “Muchas veces los animales no muestran síntomas de enfermedad porque para que los depredadores no sepan que lo están y es por eso que muchas veces al no poder percatarnos de eso pasa el tiempo y cuando les aplicamos el tratamiento indicado los animales ya no reaccionan como a todos nos gustaría”.