El maíz transgénico en México

Maíz Transgénico

Referente a la demanda que México inscribió en los tribunales del T-MEC, respecto al posible daño que pueda causar el consumo de maíz blanco (para consumo humano) transgénico que nos viene de Estados Unidos, ésta ya ha sido juzgada y el resultado implica que México estará obligado a revertir un decreto que impide las importaciones de maíz transgénico para consumo humano, de no hacerlo así, estaría sujeto a represalias y sanciones. Nuestro país puede impugnar, pero su resultado difícilmente cambiará y hay que tener presente que el gobierno de Estados Unidos cambiará su presidencia el próximo 20 de enero y será más difícil llevar a cabo este proceso. De enero a septiembre de este año, las importaciones mexicanas de maíz, originarias de Estados Unidos fueron de $4,313 MDD, de los cuales $ 56 MDD corresponden a maíz blanco. Este resultado era de esperarse, ya que, durante más de 30 años, México ha estado consumiendo Organismos Genéticamente Modificados y no hay prueba de algún daño causado por este consumo.

Las violaciones de México al T-MEC en caso de no corregir este veredicto sería al Capítulo de Acceso al Mercado y al Capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Ya existe un marco de revisión a todos los productos de la biotecnología agrícola que entren a México para ser autorizados. La comprobación de este supuesto daño que no se llevó a cabo, corresponde a las Secretaría de Salud, de Economía y de Agricultura. El decreto que habla sobre esta posible lesión, es tener una evidencia científica (la cual no se tuvo) sobre los riesgos potenciales y comprobados para la salud, animales y vegetales, e instruye a las autoridades competentes ha realizar los estudios científicos sobre el consumo de maíz transgénico en productos de uso industrial en la alimentación humana y de animales. México es la nación con mayor consumo de maíz en el mundo.

La importación de maíz para este año, se estima en 21 millones de toneladas ya que factores como la sequía influirán en lo proyectado en estados como Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Durante el año 2023, la importación de maíz amarillo fue de 18 millones de toneladas y 350 mil toneladas de maíz blanco. Durante el pasado 2023, la producción nacional fue de 26.7 millones de toneladas. México es el 7º productor de este grano a nivel mundial, el cuál representa el 88 % de nuestra producción nacional de granos. Los principales países exportadores de maíz en el mundo son: Estados Unidos, Brasil y Argentina. Los principales importadores son: China, Japón y México. Para este ciclo agrícola 2024/2025, el área sembrada en México será mayor a la del año anterior, con una superficie total de 6.4 millones de hectáreas. En total de granos oleaginosos, México importará este año 43 millones de toneladas. México y Canadá han ganado controversias en paneles del T-MEC, en materias de reglas de origen en autopartes y lo hicieron a Estados Unidos. El tema es que nuestro país ha desprotegido al sector agropecuario, al campo. En un tiempo, México regalaba maíz a Cuba y ahora lo tenemos que importar. No sabemos prever y cuidar nuestro sector productivo alimentario. En los países desarrollados el gobierno otorga en forma importante y ordenada un subsidio para quién produce alimentos. Esto, sí es seguridad social.

