¿Qué buscan para su futuro los jóvenes mexicanos?

Artesanias (Mireya Novo)

En días pasados, vi en la calle, sentado en el suelo a un joven de 17 años vendiendo artesanías. Lo que me llamó la atención es que estaba leyendo un libro y subrayándolo con lápiz, a lo que le pregunté, ¿qué leía con tanto interés? Y su respuesta fue muy sorpresiva para mí; estoy estudiando secundaria, cursando el 2º grado. Así mismo, durante la semana pasada tomé un taxi y me encontré de chofer con un joven de 42 años de edad que resultó ser muy emprendedor, ya que le cuestioné si rentaba la unidad o era propia y ahí dio inicio una enseñanza para mí, ya que me manifestó que el vehículo era propio y lo había tomado a cuenta en la venta de una pequeña casa que construyó con ese fin ya que debido a una infección en un pulmón estaba jubilado y pensionado por el Gobierno Federal en su labor en plataformas petroleras. Además, me comentó que había estudiado ingeniería y que actualmente, aparte de ser taxista estaba llevando a cabo un proyecto de servicios para ofrecerlo a PEMEX. Estas dos gratas experiencias me indicaron que sí tenemos una juventud que desea y se prepara para un futuro mejor. El primero me mencionó que no quería toda su vida estar sentado vendiendo pulseras de artesanías y el segundo con una visión emprendedora me dio a entender que a su edad luchaba por bien utilizar sus conocimientos y la tecnología para aportar innovaciones a nuestra industria. Eso nos obliga a la sociedad civil y a los gobiernos a responderles positivamente a su visión de futuro y darles certeza de un México que tenga un Estado de Derecho donde se garantice la educación, la salud y todo que pueda apoyar a 90 millones de jóvenes menores de 29 años y a 42 millones de personas mayores de 30 años de edad. Todos queremos un México seguro en todos los sentidos. ​El cierre del 2024, la economía en nuestro país nos dio como resultado que es el 26 % de nuestro PIB lo que le vendemos a Estados Unidos y para este país lo que nos vende sólo le representa el 1 % de su PIB (Producto Interno Bruto). El superávit automotriz de México con Estados Unidos creció en un 5 % y las importaciones en este renglón adquiridas en esa nación fue del 1.5 %. El arancel de EU a automóviles importados entrará en vigor el 2 de abril, lo anunció en presidente Trump. El crecimiento del PIB llegó al 1.2 % anual y con ello marcó un promedio del 0.8 % durante el sexenio anterior. La generación de empleos formales en el 2024, ascendió a 216 mil, siendo la meta y la necesidad de 1 millón anual. La inflación anualizada 4.21 %. El nivel de competitividad en los Estados de nuestro país lo encabezan Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Estado de México y Cd. de México le siguen Baja California Norte, Sinaloa, Sonora, Coahuila, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, y en forma muy especial debido al turismo, Quintana Roo y Yucatán. Los Estados del sureste y suroeste son los que tienen menor competitividad económica. ​La estimación de varias consultoras respecto a la economía de nuestro país para este año 2025 señalan que la inflación ascenderá al 3.59 %, y el crecimiento económico podrá registrar un 0.6 %, lo cual se verá manifestado en una baja generación de empleos, aunado esto a la incertidumbre que se tiene en dos temas principales: la deportación de mexicanos indocumentados en la Unión Americana y la imposición de un arancel del 25 % a nuestros productos que exportamos al vecino del norte, esto, agregando un posible sobre arancel a nuestras exportaciones de acero y aluminio por otro 25 %. Se detecta la salida del país de capitales extranjeros y nacionales, esto debido a la poca certidumbre que se está garantizando en el Poder Judicial al capital productivo. Durante este año, se tendrá mucha presión por parte de EU para limitar las inversiones chinas en nuestro país, así mismo, este país asiático insiste en llevar a cabo un acuerdo económico de mercado binacional con México. Nuestro país tendrá que sortear la compra de maíz transgénico que posiblemente para este año sea de 25 millones de ton. y aunado a esto debemos tener presente que el 52 % de los alimentos del mexicano son importados. Tendrá que darse certeza a la inversión privada en materia de generación de energía como elemento indispensable para la generación de bienes y servicios. P.D. LAS PERSONAS FUERTES SONRÍEN CON EL CORAZÓN ROTO, LLORAN CON LAS PUERTAS CERRADAS, Y PELEAN BATALLAS DE LAS QUE NADIE SE ENTERA… CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS. ¡MÉXICO ES PRIMERO!​​​​​​FEBRERO DEL 2025