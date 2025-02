Extraditables al mayoreo

El "Z40", Caro Quintero y el "Z42" en una composición fotográfica Crédito: Especial

Se ha dicho con insistencia que México no solo tiene un plan A para contener las acometidas de Donald Trump, tiene plan B, C, D…

Uno de esos planes incluía una extradición colectiva. Fue una verdadera sorpresa, nadie lo vio venir. A los americanos les tomará un rato aquilatar el gesto porque entre los narcos que van para su territorio están Rafael Caro Quintero, que tiene cuentas pendientes con la DEA, y un par de los más sanguinarios de los Zetas.

Conforme la información avanzó, nombres entraron y salieron de la lista de extraditados, pero se asegura que algunos, como Ángel Canobbio, El Güerito, están el foco de atención del Pentágono y varias de las agencias de seguridad de Washington porque hasta hace pocos días estaban en activo. El Güerito al lado de Iván Archivaldo Guzmán.

La extradición colectiva fue un gesto contundente, un as bajo la manga, dentro de poco sabemos si dio los resultados esperados.

Que la busquen por otro lado

Los fans del nepotismo morenista tendrán que deponer su actitud bravucona y sentarse a esperar su oportunidad de sustituir a un pariente cercano en un puesto de elección popular.

La declaración presidencial de “se vería mal” es una lápida para sus aspiraciones para el 2027, y como van las cosas los pueden batear hasta el 2033.

La dirigencia nacional de Morena detectó por dónde soplan los vientos y Luisa María Alcalde dijo que promoverá que la prohibición arranque este mismo año que habrá elecciones municipales en Durango y Veracruz.

Lo anterior no quiere decir que los aspirantes que no estén dispuestos a esperar se queden de brazos cruzados, claro que pueden competir, pero por otras siglas, ya sea ente los partidos actuales o los que debutarán precisamente en el 2027, pero querer que las siglas de Morena los cobijen a pesar de que la presidenta dijo que no, es insensato, un desvarío.

El tope de 24 pesos

Las buenas noticias también son noticias y el acuerdo entre el gobierno y los gasolineros que compran combustible a Pemex de ofrecerlo a 24 pesos por litro como tope es una de ellas.

Su impacto positivo será inmediato, no solo para el bolsillo de los automovilistas, sino que muestra algo muy alentador que es la voluntad de buscar y alcanzar acuerdos entre el gobierno y la comunidad empresarial. Eso quiere decir que hay confianza, elemento clave para encarar desafíos actuales y futuros.

Se abrió un canal de diálogo que debe mantenerse abierto de par en par. El acuerdo acepta el calificativo de histórico y quienes contribuyeron a concretarlo merecen un reconocimiento incluyendo la presidenta Sheinbaum, la secretaria Luz Elena González y el director general de Pemex, Víctor Rodríguez.

Que se garantice el abasto y que haya orden el mercado de combustibles es alentador por partida doble.

Topilejo, flanco vulnerable

Grupos de la delincuencia organizada que operan en Morelos intentan establecerse en el sur de la capital del país, aprovechando los vacíos de seguridad en la zona limítrofe entre ambas entidades.

Lugareños claman porque los gobiernos involucrados alcancen un acuerdo de cooperación para operar de manera conjunta en la zona. También está implicado el Edomex, por lo que el acuerdo debe ser tripartita.

La policía capitalina ha realizado capturas relevantes de líderes, pero el resto de la banda se repliega a Morenos y a los pocos días regresa con un nuevo jefe, que suele ser pariente del jefe capturado.

Topilejo, ubicado en el extremo sur de la capital, es un flanco vulnerable, por lo que se están desplazando a la zona refuerzos, incluso se han visto destacamentos militares, ya que las policías locales tienen poco poder de fuego para detener las incursiones de los maleantes venidos de Morelos. Los focos de alerta están encendidos.