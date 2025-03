Aranceles, el día antes

Guerra de aranceles Trump firmó este jueves un memorando para imponer aranceles recíprocos a los países que gravan productos estadounidenses. (EFE)

Hasta ayer en la noche la versión oficial era que los aranceles van, arrancan a partir de mañana martes, pero no serán de 25 por ciento general, sino que el monto y los productos están por determinarse en el curso de este lunes.

Esa es al menos la versión de funcionarios del área comercial de la Casa Blanca. Lo que finalmente ocurra es un misterio para todos. Es un gobierno de contentillo. Ya se verá el talante de Trump y su escudero DJ Vance, que ya mostraron que lo suyo, lo suyo, son las emboscadas.

México ha hecho su parte, y con la entrega de 29 capos del narco, entre ellos Rafael Caro Quintero. En contraste, todavía no se sabe qué está haciendo el gobierno de EU para detener el tráfico de armas, el lavado de dinero y por desmontar la red de distribución de drogas en su país. Acaso no lo sabemos porque no está haciendo nada. Su especialidad es echarles la culpa a otros.

La posición mexicana se sintetiza en la siguiente frase. Cooperación sí; subordinación, nunca.

El Toro sin candados

Félix Salgado sigue en pie de lucha. Sabe que su oportunidad para ser gobernador de Guerrero es tomar el lugar que hoy le aparta su hija Evelyn, que es la actual gobernadora.

Por eso dice que él competirá sin importarle los candados de Morena. O sea que buscará la candidatura por otro partido con el afán de complacer al pueblo guerrerense que quiere, por un loco afán, a ese toro en el Palacio de Gobierno.

Desafiar a Palacio Nacional y a la dirigencia de Morena al mismo tiempo no es buena idea. Todavía no queda claro si Félix está desplegando su derecho al pataleo o si de verdad quiere dinamitar la alianza oficial en Guerrero. La oposición en el estado, que parecía estar condenada a la derrota, está de plácemes ante la posibilidad de una ruptura en el oficialismo.

La carambola

El encontronazo entre Poderes de la Unión, el Ejecutivo contra el Judicial, tuvo un fin de semana de rudeza inusitada. El colofón fue la declaración de la presidenta Sheinbaum quien, parafraseando a Flores Magón, dijo que solo el pueblo puede salvar al Poder Judicial si asiste a las urnas el primero de junio. Es la única opción para acabar con la corrupción de los jueces.

Unas horas antes, para explicar la decisión de entregar al gobierno de Estados Unidos a 29 narcos, se dijo que la razón era el riesgo de que el Poder Judicial los liberara. Fue un golpe durísimo que hasta el momento no ha tenido respuesta.

Por donde se le vea, que México no tenga la fortaleza necesaria para que los enemigos de la sociedad se atengan a las consecuencias de sus actos genera pesar. Esos 29 ya están allá, frente a jueces de otro país.

Ya se verá si jueces, magistrados y ministros que emanen de la elección del primero de junio entregan mejores cuentas.

Carrera de las Utopías

Se realizó con éxito la primera carrera de las Utopías de la CDMX que logró congregar a más de 15 mil personas. Este ejercicio deportivo y de convivencia familiar se realizará año con año en la CDMX para convertirse en un símbolo de los esfuerzos compartidos.

Es el inicio de una tradición. Las Utopías con proyectos de convivencia que la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, puso en marcha cuando era alcaldesa de Iztapalapa y que tuvieron una recepción cálida por parte de la población que contó con un espacio digno para tener actividades recreativas, culturales, deportivas, para convivir y restaurar el tejido social.

La idea es que en este sexenio todas las alcaldías tengan al menos una Utopía sin importar filiaciones políticas, solo por el hecho de vivir en la ciudad y compartir anhelos de una convivencia pacífica, solidaria. Hay que seguirle la pista a la operación de las Utopías que ya funcionan y las que se están construyendo.