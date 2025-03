La democracia constitucional en riesgo los autoritarios no descansan de Lorenzo Córdova Crédito: Especial

La democracia boicoteada y socavada desde dentro, desde el gobierno que surgió de ella, desde los órganos de la democracia misma. Es uno de los ingredientes fundamentales de nuestra época (en México y en muchas otras naciones). Habíamos llegado a construir democracias novicias, pero los autoritarios siguieron allí, esperando las condiciones políticas y anímicas para actuar en nombre de la propia democracia… sin descanso. Benito Mussolini, bien que los sabía “La democracia es estupenda. Proporciona una gran libertad. Incluso la libertad para destruir la democracia” (Scurati. M: los últimos días de Europa, Alfaguara, 2023).

¿Cómo y cuándo ocurrió —está ocurriendo— en México? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué decisiones y qué artilugios han utilizado para acometer esa destrucción? ¿Cómo cambiará eso a nuestro sistema político, a nuestra convivencia colectiva, a nuestras vidas?

Preguntas importantes para comprender cómo llegamos aquí y para ubicarnos en el presente. Pues bien, las respuestas a todo esto y más las encontrarán en el libro “La democracia constitucional en riesgo: los autoritarios no descansan”, de Lorenzo Córdova, Cal y Arena, 2024). Una obra que se lee como un relato personal y un relato del presente. Más propiamente, un testimonio en carne propia.

Ustedes no encontrarán aquí, una cavilación, un estudio, especulación, la mera observación de la realidad política en México. Estamos ante la escritura de un actor inmediato, un personaje que ha sido parte del escenario, un protagonista del drama que se narra en estas páginas.

En ese libro, hallarán cuando menos cinco cosas valiosas: 1) Una descripción de los acontecimientos del presente, digamos del 2022 al año que acaba de terminar; 2) Un relato de las acciones, movimientos, estrategias de los políticos, legisladores, personajes que están desconfigurando y deformando el escenario mexicano; 3) Un cronograma. La sucesión, paso a paso, del desmantelamiento estatal, gubernamental, institucional que estamos presenciando ante nuestros ojos; 4) Un montón de reflexiones sobre ese desmantelamiento. Notas, apuntes, diagnósticos sobre la realidad de esta o aquella reforma, sobre esta o aquella estrategia, emprendida por el gobierno, y 5) Al terminar la lectura, lo que Córdova ofrece es un paisaje, una visión panorámica, el concentrado de una época… la etapa del regreso del autoritarismo en México.

Yo creo que, junto con el último libro de José Woldenberg, “La democracia en tinieblas” (también en Cal y Arena, 2023), este es un documento difícilmente prescindible si de lo que se trata es entender la nueva realidad de México.

Hasta hace muy poco, la ciencia política y en general, las ciencias sociales mexicanas, debieron haber instalado una mojonera para distinguir entre etapas, un quiebre histórico, el advenimiento de algo que ya es otra cosa: un tipo de régimen político que no es virreinal, no porfirista, tampoco es priísta, pero es real y más vale estudiarlo y reconocerlo.

Si para los estudiosos de la politólogía de la generación anterior, el asunto era describir e interpretar la nueva e incipiente vida democrática, Córdova se encarga de mostrar qué es el autoritarismo y como —con mucha prisa— ha sido instalado.

El tiempo que relata este libro son los meses recientísimos. Algo más que 24, en los que ocurrieron la demolición constitucional de la democracia y de sus instituciones. Según nuestro autor, en este lapso, prácticamente, quedó instalado un autoritarismo legal.

En el nombre vicario de la mayoría, se ha establecido a marchas forzadas un nuevo orden constitucional, sustantivamente contrario al pluralismo, a la división de poderes, a los contrapesos institucionales, el respeto a las garantías y a la transparencia.

En México, una votación mayoritaria le dio a los gobernantes un piso legal. Pero una vez que lo tuvieron, procedieron a fabricar desde el poder unas hipermayorías que no obtuvieron en las urnas: inconstitucionales e ilegales. Y allí sobrevino el quiebre definitivo.

Con esas mayorías fabricadas cambiaron en unas semanas la Constitución, desmantelaron el Poder Judicial, reforzaron la prisión preventiva, militarizaron la seguridad pública y acabaron con los órganos autónomos que servían como vigilancia institucional del gobierno.

De modo que, lo que estamos viviendo en éstas condiciones políticas y anímicas, es la culminación de un proceso y de unos gobiernos -una coalición- que se han propuesto modificar las bases de la república y las bases de la vida democrática, para sustituirlas por una serie de medidas, que no han sido pensadas para solucionar problemas, sino sobre todo, para concentrar el poder.

Lo han apuntado Levistki y Way (2025), el autoritarismo está desfigurando la vida política en Turquía, Estados Unidos o México. Como dejó en claro la oleada de reformas constitucionales vividas en las últimas semanas en nuestro país, el costo de la oposición pública aumentará considerablemente. Los encuestólogos ya recomiendan, mejor, no buscar el enfrentamiento con el gobierno dados “sus costos”. Los donantes, empresarios que financian a grupos de la sociedad civil, enfrentan un mayor escrutinio fiscal y legal. Los medios de comunicación críticos están siendo purgados y estrujados. Los mexicanos de derecha o de izquierda, pero democráticas, aún podrán oponernos al gobierno, pero la oposición es ya más difícil y más riesgosa, lo que llevará a muchos activistas, intelectuales y ciudadanos a decidir que la lucha no vale la pena.

Tal llamado está en este libro: un llamado a comprender el animal que se ha creado y buscar fórmulas para oponérsele.

(Extracto de la presentación del libro de Córdova el sábado 1 de marzo, en la Feria Internacional de Minería, Ciudad de México):