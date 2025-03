Canadá, el tercer socio. El sobregravamen, sí va

Canadá

Canadá, es el tercer socio del T-MEC, está situado al norte de Estados Unidos y tiene una superficie de 15,634,410 Km2. lo cual ubica a este país como el 2º. más extenso del mundo. Lo habitan 40 millones 100 mil habitantes siendo la posición No. 37 de la tabla habitacional global, con una densidad de 3 hab. por Km2. Su capital es Ottawa y su moneda es el dólar canadiense. Esta nación es mayormente católica con un 30 % de su población y cristiana con un 23 %. Política y económicamente, pertenece al: G-20, G-7, G-8, FMI, TLCAN, OTAN, OEA, OCDE, ONU y OSCE. Canadá es una de las 10 economías más importantes del mundo por su volumen del PIB. Durante el año 2023 su PIB per cápita fue de 49,564 euros y con ello ocupa el puesto 19 del rankin mundial de ingresos. Su deuda pública es muy alta en relación a su PIB, pues asciende al 107.5 % y su deuda per cápita es de $ 53,103 euros. Este extenso país se encuentra en el lugar 23 (de 196) con facilidades para hacer negocios y sus habitantes tienen un bajo nivel de percepción de corrupción gubernamental. Su presupuesto gubernamental anual por persona en salud es de $ 4,000 euros y $ 2,184 euros en educación. Su esperanza de vida es de 81 años. Al cierre del 2024, los muertos por COVID-19 fueron 55,282 personas. Su frontera al sur con EU es de 8,893 Km. y el 23 % de su población son inmigrantes.

​México da inicio al T-MEC el 1 de enero de 1994 y Canadá tuvo su ingreso a partir del 30 de septiembre del 2018. El T-MEC se formó con la idea de modernizar los acuerdos comerciales entre estos tres países (Canadá, EU y México) y así promover el crecimiento y la integración de la propiedad intelectual con industrias creativas. El T-MEC también protege el medio ambiente y los derechos laborales. Este tratado comercial que se firmó en el 2018 tuvo fecha de inicio el 1 de julio del 2020. Dentro de este nuevo tratado comercial se dieron varios cambios importantes, entre ellos las reglas y los certificados de origen, nuevos requisitos en bienes de la industria automotriz, facilitación comercial, mercancías textiles y prendas de vestir, entre otras. Existen prioridades para asegurar que los bienes comercializados puedan seguir gozando de preferencias arancelarias. Y estas son: identificar los cambios en las reglas de origen, revisar la calificación de origen, identificar alternativas para la recuperación de aranceles, confirmar rectificación arancelaria de los productos terminados y de las materias primas, confirmar origen de los materiales con los proveedores más críticos, mapear la procedencia de los materiales e identificar el destino y uso de los bienes que se manufacturan. ​La última nota referente al sobre arancel que impondrá EU a Canadá y a México a partir del martes 4 del presente indica que este sí se llevará a cabo, sin embargo, se especula que solamente se impondrá en el porcentaje del 25 % a determinados bienes. En este mismo anuncio se piensa que EU planea incrementar nuevos aranceles a productos chinos del 10 al 20 %, a menos que el país asiático detenga el tráfico del fentanilo al territorio estadounidense. Así mismo, EU sugiere a México llevar a cabo nuevos aranceles a productos chinos y con ello tratar de amainar el porcentaje que la Unión Americana pretende imponer a productos mexicanos. Uno de los principales argumentos del gobierno de Donald Trump para la aplicación de aranceles, más allá de los migratorios y del tráfico de drogas, es el déficit comercial de EU con sus socios comerciales, donde el de México ocupa la 2ª. posición. Estados Unidos tuvo en el 2024 su mayor déficit comercial con China por $ 295 mil millones de dólares, y con México por $ 172 mil millones de dólares. Este martes 4 de marzo será un parte aguas en la economía mexicana por lo cual es muy importante que el Gobierno Federal se asesore con verdaderos conocedores prácticos de la economía y no sólo de administradores públicos. Con esta realidad, Norteamérica sufriría una pérdida de competitividad global y de empleos, especialmente manufactura, ya que se dará un encarecimiento de los insumos de las cadenas de valor y se generarán presiones inflacionarias en alimentos y electrodomésticos en el mercado estadounidense. P.D. YO NO ESTUDIO PARA SABER MÁS, SINO PARA IGNORAR MENOS.

