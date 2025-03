¡No que no!

Entiendo que dentro de las competencias de la Agencia de Atención Animal (AgAtAn) están las de desarrollar políticas públicas, sí, peeeero, relativas a una sana y amable interacción humana con los animales de compañía, dado lo cual me parece que la actual titular se está pasando de viva al usar el puesto para promoción política que, para empezar, no la necesita la Jefa de Gobierno Clara Brugada y mucho menos la PresidentA Claudia Sheinbaum, a quien desde su panismo la hoy entusiasta morenista Ana Villagrán no se cansó de cuestionar y denostar, incluso muy bruscamente. Siendo así, la funcionaria debería ser agradecida y humilde y concentrarse en dar cumplimiento a lo bastante que le mandata la Ley de Protección y Bienestar Animal capitalina, que desde luego no incluye promociones, por ejemplo, para la marcha de este próximo 8M como lo está haciendo y de manera imprudente, ya que una imagen dice más que mil palabras y el diseño del cartel para el propósito invita a que “LAS ANIMALISTAS” marchemos por el Día Internacional de la Mujer, ok, pero dejando a cargo del inconsciente que lo podremos hacer con el acompañamiento de nuestras criaturas, lo que de siempre ha sido un brete en estas cuestiones pese a que desde hace años el Artículo 25, fracción I de la referida legislación lo prohíbe terminantemente. Ello, además de estar desviando recursos y tiempo de los programas que obedecerían a la labor por la cual devenga un salario que no incluye hacer este tipo de hornadas y menos teniendo como un gran pendiente el Mercado Sonora.

toros

Y ya que ando metida en política marrullera, qué tal que no me equivoqué al proferir como otro clarísimo acto de dilación los foritos organizados a modo y muy tercamente por la diputada panista Daniela Álvarez Camacho, PresidentA de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de CdMx, por cuanto sirvieron únicamente para zarandear las fuerzas o$curas del recinto y de esa forma lograr retrasar el Dictamen sobre la Iniciativa Preferente Ciudadana (IPC) contra la tauromaquia y otras artes de violencia sobre los compañeros animales y que de tan cercana a lograrse provocó que los legisladores fueran burdamente sucios y al parejo para no dejarla pasar al Pleno, ni aún con la línea que al respecto tiró la Dra. Sheinbaum o… ¿será que por debajo de la mesa o del taburete desde donde se pronunció sobre EL TEMA cruzó los dedos para que no se nos hiciera caso o quizás porque en el fondo la tauromaquia deja buenas ganancias y la posibilidad de incrustarse en la ranciedad de esa vetusta esfera social? Que conste que son preguntas porque… cómo entonces entender simplemente a los diputados Sesma y Romo tan calladitos, cuando bien se les tiene identificados como maestros del arrastre ante la mandataria. En fin, que…

La corrupción campea descaradamente en el Congreso capitalino y esta vez fue mediante descocada argucia legaloide interpuesta por un tal Alberto Vanegas -tlal-pen-se amiguete y colega del diputado Pedro Haces Jr., taurómaco hasta el tuétano y ambos, de esa forma, con evidentísimo Conflicto de Interés- que se suspendió el dictamen respectivo y con ello el pase a voto general de la democrática IPC que, cumpliendo con creces con todos y cada uno de los requisitos para presentarse como tal a fin de promover la prohibición de “corridas de toros”, “peleas de gallos” y en general todo espectáculo en el que exista maltrato a los animales no humanos, habrá de esperar por la resolución de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de CdMx para ser dictaminada tras analizar las presuntas consecuencias de esa proscripción, harto discutidas y exhibidas ya, pero por la suciedad con la que el asunto se ha manejado no dudo que terminen dejándola en la congeladora. Uno, por el plazo de 45 días que se tiene para ser dictaminada y votada y que vencen el próximo día 11 y, dos, por el pánico generalizado de votarla obligadamente con los nombres y apellidos de quienes así, estarían manifestando abiertamente su posición respecto a la primitiva salvajada para un animal que no puede opinar sobre su “método culto-tradicional” de muerte, además ILEGAL por donde se le vea, ya que de hecho los toros son seres sintientes protegidos constitucionalmente para no ser violentados, más ordenamiento superior de superiores que toda esa tramposa gentuza no está tomando en cuenta. Para la ocasión, entiendo que fue el Magistrado Javier Raúl Ayala quien generó un “acuerdo” a través de la extraña figura legal conocida como “expediente varios” (“a la que se acude cuando no hay procedimiento similar preestablecido”), para que el Congreso se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a sesionar, examinar, discutir o en su caso aprobar el Proyecto en tanto el Pleno del Tribunal no se pronuncie, lo que se dará hasta que se concluya en ese seno el análisis relativo a los derechos humanos y “tradiciones” que, según, se verían afectados y que a los diputados… ya sabemos… les preocupan tanto… ¡ajá!… no en cambio las tremendas cornadas como la de hace días en Tlaxcala, donde un toro le atravesó el fundillo a joven “matador” que no supo ni lo que se le venía. Lo más lamentable es que aún con dos “avisos” de por medio su compañero asesino diera fin ILEGAL, se insiste, a la vida de un animal que aprovechó la oportunidad para dejar huella, pero que aún de esa manera perdió la vida dolorosa y agónicamente, con abuso, alevosía y ventaja. Hay mas puntos que el tribunal citado deberá analizar, tales como si la Iniciativa restringe la diversidad cultural… ¡manifiéstate Trump!… o si limita la progresividad de los derechos y libertades que significan estas tradiciones respecto a la cultura mexicana. Asimismo si su aprobación pudiera afectar el derecho a vivir en una sociedad democrática, cuando justo la Iniciativa obedeció estrictamente a ese ejercicio. Igualmente se verá si de ser votada en positivo afectaría el derecho a participar en el desarrollo económico, social y cultural de todo ciudadano, así como al derecho colectivo, económico, fiscal y social. De verdad que más rústicamente descarados para retrasarla, imposible. ¡Bola de tramposos!

