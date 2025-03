Estadio Azteca será Estadio Banorte y el balón comienza a rodar

Estadio Azteca El 'Coloso de Santa Úrsula' cambiará oficialmente de nombre previo a ser sede del Mundial FIFA por tercera ocasión en su historia. (Rogelio Morales Ponce)

El negocio de los deportes es claramente contra cíclico y cuando se ve más nublado el horizonte, el entusiasmo que genera un espectáculo en vivo masivo y vibrante vuelve a estimular la economía y puede convertirse en un vergel para los negocios.

Ese es el caso del fútbol y no es casualidad que Juan Villoro titulara a uno de sus más célebres y notables ensayos, Dios es redondo al hablar sobre el impacto del balompié en la sociedad.

Les cuento que en el Grupo Financiero Banorte que preside Carlos Hank González están muy contentos con el acuerdo alcanzado con para que su marca tenga este despliegue mediático durante la próxima copa mundial de fútbol. El impacto económico de una Copa Mundial de la FIFA en el país anfitrión varía según múltiples factores, pero en general, se estima que puede generar un crecimiento adicional del PIB de entre 0.2% y 0.5% en el año del evento. Sin embargo, este impacto depende de la estructura económica del país y la eficiencia en la gestión del torneo. Por eso es tan importante esa historia.

Grupo Ollamani, tenedor de las acciones del recinto deportivo, que durante los últimos seis meses han pasado de 34.3 pesos a 38.26 pesos, y Banorte, cerraron una interesante operación que incluye componentes publicitarios y patrocinios, además de los recursos para modernizar el estadio. La transacción incluye un financiamiento de 2,100 millones de pesos. Con esta operación, México tendrá uno de los mejores estadios del mundo. Su modernización garantiza un recinto sustentable, cómodo, con la mejor conectividad, así como tecnología de punta y cercanía a la afición y a todas las mexicanas y mexicanos. Como usted sabe, Ollamani es una tenedora de acciones resultado de la escisión de varias unidades de negocio del gigante de medios, Grupo Televisa, las cuales comprenden, además de la operación de la nueva marca Estadio Banorte, el popular equipo de futbol soccer Águilas del América (Club América); PlayCity, relacionada con la industria del entretenimiento en juegos y sorteos y Editorial Televisa. Construido en el sur de la Ciudad de México en 1966, la “catedral del futbol del mundo”, es también considerado un recinto histórico y emblemático para el futbol y la cultura mexicana. Ha sido anfitrión de la Copa del Mundo en dos ocasiones y se dirige a hacer historia al convertirse en el primero en el mundo en albergar por tercera vez lo que será la Copa del Mundo 2026. Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Ollamani, cuyos títulos acumulan un rendimiento de 11%, aseguró que la unión “con la institución financiera mexicana más importante en el país” para lograr los objetivos en torno al nuevo Estadio Banorte “es un orgullo”. Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, también destacó la alianza para la evolución del estadio, “leyenda y símbolo de México”.

¿Por qué retrasa decisiones Norma Piña?

Mientras la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) se ocupa de tomar decisiones de manera acelerada para liberar al máximo tribunal del país, pero sobre todo a los ministros y ministras que se oponen a la Reforma Judicial, resulta que Norma Piña ha dado instrucciones en áreas administrativas de postergar decisiones clave para garantizar el buen funcionamiento del Poder Judicial. Todos se preguntan porque, de pronto, Norma Piña asumió con tal compromiso la política de austeridad. ¿Qué pretende la Ministra Piña? Lo que sí sigue adelante y allí no hay quejas ni peticiones de congelar gastos, es en la entrega de los cheques para pagar gasolina y las tarjetas de gastos personales para los ministros. ¿Entonces? Son días complejos en el Poder Judicial en donde se envían señales encontradas y paradójicamente se sigue aplicando la ley y el Estado de derecho en beneficio de unos cuantos.

Cuenta regresiva…

Y a propósito de las elecciones del Poder Judicial, nos enteramos de que el Instituto Nacional Electoral ya notificó a los ciudadanos que estarían a cargo de las casillas mientras los candidatos que fueron aceptados y que, después, tuvieron la posibilidad de ser seleccionados, esperan conocer su circunscripción porque será allí en donde deberán concentrar sus esfuerzos para convencer a los electores. Nos enfrentamos a un momento clave en donde se podrán a prueba la conciencia colectiva, a las instituciones y, por supuesto, a la honestidad de los candidatos quienes deberán sujetarse a las reglas de juego para no hacer trampa, para no engañar y no hacer caso al canto de las sirenas, pues en sus manos está un proceso clave para la democracia del país.