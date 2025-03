¿Le cambió la suerte a Cuauhtémoc?

MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO (Deslucido Primer Informe de gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo/Margarito Pérez)

La verdad a nadie sorprendió la decisión de la Sección Instructora de San Lázaro de desechar la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista, exalcalde y exgobernador de Morelos. Hay un pacto de impunidad vigente, ordenado desde el sexenio pasado.

Lo que sí sorprendió, y mucho, es que un grupo de legisladoras de la coalición oficial se haya animado a romper el pacto patriarcal y anunciaran que, ellas sí, quieren que el proceso continúe para que Blanco enfrente, como cualquier ciudadano, las acusaciones en su contra por abuso sexual.

Vaya usted a saber en qué termine el culebrón, pero es viento fresco que las legisladoras se percaten que ellas no pueden ser parte del pacto de impunidad y dejar que el exfutbolista se salga con la suya. No se adelantan juicios, pero se mantiene la exigencia de que el fuero no sea escudo para evadir responsabilidades.

Los reclutadores en la mira

Del espeluznante caso del rancho Izaguirre puede salir, aunque sea difícil de creer, algo bueno. De ahora en adelante las autoridades de los tres niveles de gobierno ya no podrán hacer caras de sorprendidos ante los métodos de reclutamiento de las bandas del crimen organizado, ya no pueden decir que no sabían, que ni siquiera lo imaginaban.

Alguien tiene que darles seguimiento a las ofertas de trabajo para determinar si son reales o un montaje para pescar incautos. De hecho, fuerzas federales capturaron a un prominente reclutador al servicio del CJNG, el Lastra, que podrá dar en los interrogatorios todos los detalles del modus operandi y cómo le hacían para eludir el radar de las autoridades.

No es que fueron en extremo ingeniosos, nada de eso, es que incentivaban a las autoridades para que desconectaran el radar y que los dejaran trabajar. A partir de ahora no hay pretextos para que el radar no funcione.

Mara Lezama asume el compromiso

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, hizo un compromiso firme ante los habitantes del estado. El asesinato del capitán José Roberto Rodríguez, jefe de la policía de Tulum, no quedará impune. Se trabajará sin descanso hasta que los responsables sean llevados ante la justicia.

Tulum se ha consolidado como destino turístico en la entidad. Su crecimiento sostenido lo convierten en un referente del caribe mexicano con visitantes literalmente de todo el mundo. Parte central de su atractivo es la seguridad por lo que la gobernadora Mara Lezama dice que se mantendrá más firme que nunca la estrategia de construcción de la paz.

El secretario de Seguridad, capitán Rodríguez, venía realizando un buen trabajo, ya que puso en Tulum toda la experiencia que adquirió a lo largo de su carrera. Su asesinato es un abierto desafío, pero la gobernadora ya dijo que no se dará ni un paso atrás. La construcción de la paz sigue siendo prioridad para el gobierno estatal que trabajará en coordinación con la federación para esclarecer el crimen tan rápido como sea posible.

La presidenta en Oaxaca

La celebración del natalicio de Benito Juárez tuvo un nuevo matiz.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el pensamiento juarista es la esencia de la Cuarta Transformación de la vida pública, señalando que su gobierno se rige por los valores de justicia, soberanía, independencia, libertad y democracia.

Su pronunciamiento toma mayor relevancia al haberse realizado en Oaxaca, lo que se interpreta también como un fuerte respaldo al gobernador Salomón Jara, quien ha sido atacado las semanas recientes por personajes políticos del régimen anterior.

Hay que decir que la gira de trabajo en Oaxaca, la segunda que realiza la Jefa del Ejecutivo en este año a la entidad, es resultado de la coincidencia ideológica y de ejercicio de gobierno entre el gobierno federal y el gobierno del estado.