Turismo. Hospitalidad vs. Hostilidad

Turistas estadounidenses en México (Omar Martínez Noyola)

Entre los pliegues de una crisis la oportunidad aguarda su turno. La obsesión de Donald Trump por pelearse con todo el mundo, literalmente todo el mundo, provoca que el turismo en Estados Unidos encare una crisis grave que durará tiempo indefinido. México puede ofrecer hospitalidad contra la hostilidad de Trump y capturar en su red turística a muchos de los turistas que quieren viajar, pero no a los Estados Unidos donde no se sienten bien recibidos.

No es algo que se proyecte para el futuro, nada de eso, aerolíneas y hoteles ya están reportando hoy mismo cancelaciones y disminución de la demanda. Este tema, el de la crisis del turismo en EU, se tiene que sumar de inmediato a la agenda del Tianguis Turístico México que se llevará a cabo en Tijuana, BC, a fin de mes. Hay que diseñar una estrategia nacional que le saque provecho al berenjenal de la guerra arancelaria y, de ser necesario, se redireccione el gasto en promoción. No hay que soslayar que la crisis en el sector turístico de Estados Unidos detona justo un año antes del Mundial de Futbol 2026.

Va un dato que se mueve en la prensa norteamericana. La caída de visitantes extranjeros a Estados Unidos puede ser este año del 10 por ciento. Los turistas son, por definición, gente bien informada y registran notas como detenciones injustificadas de turistas europeos que quieren ingresar a Estados Unidos, y el disparatado apetitito de Trump por agandallarse Groenlandia y el canal de Panamá. Los más molestos, seguro lo adivinó usted, son los turistas canadienses que no le perdonan a Trump que quiera anexarlos y la falta de respeto que ha mostrado con respecto a sus líderes. Las reservaciones de Air Canadá en vuelos hacia Estados Unidos han caído ya 10 por ciento y la tendencia se agudiza.

Estados Unidos perderá 10 mil millones de dólares de divisas turísticas este 2025, ¿quién se las ganará? México puede ser uno de los ganadores. La victoria de Trump inyectó una sobredosis de xenofobia a la población norteamericana y eso el letal para el turismo. La gente percibe a Estados Unidos como un país cada vez más hostil. ¿Si no nos quieren para qué voy a gastar mi dinero allá? Antes de retirarse el ex primer ministro Trudeau pidió a los canadienses que eligieran un destino que no fuera Estados Unidos para sus vacaciones de Verano. Podrían elegir México que tiene playas mucho más bonitas que Estados Unidos. Los canadienses que pasan el invierno en alguna ciudad cálida de Estados Unidos pueden ser un objetivo de la promoción turística mexicana para que pasen el invierno aquí. Trump es una calamidad para el mundo y los trabajadores norteamericanos no se salvan. Se calcula que en el sector turismo se podrían perder 15 mil empleos en el primer semestre del año. Desde que ganó Trump nadie se siente bienvenido en Estados Unidos.

Glifos

El gobierno del estado de Baja California y la alcaldía de Tijuana ultiman detalles para presentar su mejor cara durante el Tianguis Turístico. Ampliaron vialidades, taparon baches, colocaron luminarias, retiraron ambulantes, todo para que la ciudad sea una buena sede para el evento turístico más relevante del año. El Tianguis tiene la característica de que congrega a cientos de periodistas mexicanos y también extranjeros que no solo cubren las actividades dentro del recinto del evento, sino que ofrecen un panorama de la ciudad. Para nadie es un secreto que la vitalidad de la ciudad fronteriza incluye zonas de alto riesgo con personas que han caído en las garras del fentanilo. Estados Unidos ha militarizado la frontera para evitar el paso de indocumentados. Esto es relevante porque se trata de un evento binacional ya que la ciudad de San Diego, en California, también participa en la fiesta.

