De mi entorno Plan México 2.0

Plan México (Plan México)

En días pasados, la Presidenta Claudia Sheinbaum, presentó un programa de 18 acciones con la finalidad de fortalecer la economía y el bienestar de la nación. Este plan de gobierno, lo dio a conocer ante el sector productivo, gobernadores, representantes de pueblos originarios, poder legislativo federal, integrantes del gabinete legal y ampliado. El Plan México tiene como objetivo fortalecer el mercado interno y el salario; aumentar la soberanía alimentaria y energética; incrementar la producción nacional, disminuyendo las importaciones y fortaleciendo los programas para el bienestar.

Dentro de estos 18 programas y acciones, hay algunos con mayor influencia para recuperar el crecimiento económico y el bienestar social que México perdió durante los últimos años. El número 1, habla de ampliar la autosuficiencia alimentaria, basado en un incremento en la producción de maíz blanco, frijol, aumentar la compra de leche a pequeños productores por parte de LICONSA, la producción de arroz y en general, aumentar el valor agregado de los productos del campo, impulsando el comercio justo con programas de alimentación. El punto 2, se refiere a la ampliación de la autosuficiencia energética con un aumento del 30 % de producción de gasolinas, diesel y turbosina, al tiempo de reducir la importación de gas natural. Acelerar inversiones en la CFE, utilizando para ello un 25 % de fuentes renovables, con 59 proyectos de inversión. Acelerar el otorgamiento de permisos para la generación de energía renovable, conservando un 54 % al ente público. El punto 3, señala la obra pública donde la red federal de carreteras recibirá mantenimiento en 44 mil Km. Inicio de la construcción de los trenes México-Pachuca y México-Querétaro, y la licitación de los trenes Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo. El punto 4 , se refiere a la construcción de vivienda y créditos por parte de INFONAVIT con 180 mil viviendas para este 2025. El punto 11, es muy importante ya que señala una Ventanilla Única para fomentar y estimular la inversión productiva y la simplificación de trámites federales, estatales y municipales. Empleo, es el punto 13. El punto 14, menciona un programa de obtención de créditos para las micros y pequeñas empresas. Mantener el aumento del salario mínimo hasta llegar a 2.5 canastas básicas. El punto 15, menciona una mayor inversión para la investigación científica y tecnológica.

Solamente enuncié los que creo son de mayor importancia en este momento. El punto 1 es para crear una autosuficiencia alimentaria, éste será posible con un verdadero apoyo a la producción y comercialización. El punto 2, se refiere a la generación de energía, y recordemos que durante dos años ésta estuvo vetada a la inversión privada y con ello, vino la insuficiencia dentro de la capacidad de la CFE limitando los desarrollos de parques industriales. En todo el mundo se utiliza la energía renovable. Retrocedimos muchos años con estas medidas. El punto 3, es elemental para el desarrollo de la movilidad del país. Increíble que la carretera 57 (México-Nuevo Laredo) tenga 68 años de construida y la mayor parte es la original de dos carriles. La construcción de vivienda por parte del INFONAVIT en el punto 4 ha sido un tema muy cuestionado ya que se intentó limitar la participación patronal y de los trabajadores en las decisiones de este instituto que tiene un fondo de 2.4 billones de pesos. El punto 11 señala la eficiencia esperada en la tramitología de todo tipo en los tres niveles de gobierno. El punto 13, se refiere a la generación para este año de 100 mil empleos formales, cuando el país requiere de 1 millón anual para abatir el desempleo y la pobreza. De los que señalo, el punto 14, es referente al financiamiento a las MipYmes que son el soporte en el país con el 90 % de los empleos. El punto 15 se refiere al apoyo económico a la investigación científica, donde no se menciona a la educación que actualmente cuenta con 35 millones de estudiantes. Tampoco se habla de un proyecto al sector salud, tema fundamental. Bueno, al menos ya hay un Plan de Gobierno.

P.D. NO SEAS BUENO, SE JUSTO. NO TE PREOCUPES POR SER BUENO; PREOCÚPATE POR SER JUSTO. LA VERDAD ES QUE DEMASIADA BONDAD SOLO TE HACE ÚTIL, NO VALIOSO.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! ABRIL DEL 2025.