Motivo válido

El día de hoy me dirigiré de nueva cuenta a doña Clara Marina Brugada Molinay a lo que la rodea, exclusivamente en su calidad de JefA de Gobierno de la capital mexicana donde resido desde que nací. Partiendo de ello, espero que comprenda que no es algo personal en su contra ni mucho menos mis textos llevan algún interés personal, fuera de que los animalitos estén bien en su respeto y bien estar… así, con el último término separadito… lo que ha implicado que de meses a la fecha y en múltiples ocasiones la refiera en este añoso espacio dedicado a las criaturas no humanas, aunque… sé de sobra que mi esfuerzo por contactarla de esta forma topará con pared ante la política de la 4T (aún con Anita Lomelíde por medio, ¡qué pena!) que incluye ignorar resentidamente a los medios de comunicación, a menos de que, claro, la información en cuestión se hay viralizado en las tan populares como básicas redes sociales, no obstante ya tampoco, pues estoy viendo nula reacción hacia el sitio @YoAmoLaCienciaen X, desde donde sin tregua ni descanso Lucía Hernándezha venido manejando atinadas investigaciones, además muy delicadas en sus resultados, lo mismo sobre lo que mal acontece en los descabezados zoológicos capitalinos que en la Agencia(dizque) de Atención Animal(AgAtAn) y en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial(PAOT) que años antes contaba con una subprocuradora muy eficiente y conocedora en lo tocante al bienestar y la protección animal, tema aparentemente ahora desestimado pese a que las quejas ante la entidad dominen la ausencia de esas causas. La razón que doña Claratenga para a estas alturas de su gobierno no haber atendido debidamente las dos posiciones sin responsables definitivos no la sé, más conociendo algo del asunto imagino que no se siente segura de ejercer los nombramientos hasta que la PresidentA Sheinbaumse los “proponga”, claro, en caso de que desde esa tribuna decidan disponerlos o porque tuviera ya algunas personas en mente pero esté a la espera del visto bueno correspondiente, lo que quizás parezca insulso, pero no, pues aunque sin titulares acreditados sigan operando las dependencias, no lo están haciendo al cien por ciento, ¡vamos!, ni siquiera donde doña Claranombró a quien le vino en gana como es en AgAtAn, pues las cosas no están funcionando correctamente a pesar de que se esperaba mucho más de su titular, quien ejerciendo como panista-animalista (bien raro) se encargó de exigir y denostar públicamente a la hoy primera presidente mujer de México, entre otros asuntos, por omitir acciones prácticas y legales particularmente contra el Mercado Sonora… y hacia otros lugares similares como el mercado Mixihuca o “de los peces”, como también se le conoce, y otros tantos sitios que ILEGAL y descaradamente, bajo máxima crueldad, siguen comerciando vida animal, incluso fauna silvestre protegida, lo mismo para ser adquirida como “mascotita” que para cuestiones de “amarres” o brujería; ello, sin cumplir ni mínimamente las exigencias que la correspondiente Ley y la Norma Oficial Mexicana de la materia exigen para este tema, mostrando para peor y descaradamente maltrato y hasta crueldad hacia la mercancía viviente… animales sintientes… lo que es un delito por el que no ha respondido ni dado visto al MP la titular de AgAtAn a pesar de que como bien cita Lucía, el artículo 73, fracción XX, de la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México se lo obliga, y por tanto está cometiendo una omisión que ajusta para la ocasión como delito contemplado en el Código Penal local.

Entiendo que se haya recompensado a la Lic.Ana Villagrántras haberse redimido y con ello integrado a MoReNa, pero doña Clarala encajó de manera prematura por cuanto incluso siendo abogada ignora y/o pasa por alto… que todavía es peor… las numerosas atribuciones y obligaciones de la dependencia a su cargo, quizás la que prácticamente ocupa el espacio y las posibilidades más privilegiadas de entre todas las que tutelan a las criaturas no humanas. En cambio, y tal como la exhibe @YoAmoLaCiencia, la señora está usando intensamente el puesto (basta dar una vuelta por sus redes sociales y comprobarlo) para su promoción personal y hasta haciéndole daño a su JefA al referirla hasta el hartazgo como lo hace. Y si estoy equivocada, máteseme el gallocon un motivo válido o dígaseme que no se procede contra el Sonorapor aquello del no te entumas ante la brujería que pudieran ejercerles. ¡Así lo naco!

