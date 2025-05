Cuatro asuntos de gravedad

Exigen justicia por el asesinato de funcionarios cercanos a Brugada

En México se vive hoy por hoy un clima de ansiedad y de miedo. Asesinatos en el Norte, en Guanajuato, en Tabasco, en Michoacán, en Guerrero etcétera. El país está en llamas. Este martes por la mañana hubo una doble ejecución, la de Ximena Guzmán, secretaria particular de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y de uno de sus asesores, José Muñoz. Ximena Guzmán pasó en su coche por el asesor,a quien esperó unos segundos, con las luces intermitentes puestas. Eran las 7:30 AM, cuando José Muñoz se acerco al Audi de Ximena Guzmán, mientras ella le abría la puerta del copiloto. El sicario se situó delante del vehículo y disparó doce veces y huyó en sentido opuesto al flujo vehicular. El asesinato sorprendió el curso de la Mañanera del Pueblo y a todos los capitalinos. Sin duda, ni el gobierno del Segundo Piso de la Cuatroté ni el de la ciudad han podido enfrentar a la inseguridad y al crimen.

2.

Héctor de Mauleón, escritor y periodista, que desde hace años se ha especializado en temas de seguridad, algo escabroso y arriesgado, por lo que lo han amenazado de muerte, recibió una notificación de medidas cautelares de Tania Contreras, otrora consejera jurídica del gobernador Américo Villarreal en Tamaulipas, hoy candidata a magistrada del Supremo Tribunal Electoral . Como suponemos que no le agradó la columna de de Mauleón de hace unas semanas, titulada “Huachicol y poder judicial en Tamaulipas” en la que sale a relucir el nombre del administrador de Operación Aduanera, Juan Carlos Madero Larios, optó por perseguirlo. En su columna de este martes, Raymundo Riva Palacio consigna en El Financiero cómo el Tribunal Electoral de Tamaulipas, bajo la autoridad de Morena, de una prima hermana de Tania Contreras y un ex empleado de su marido, dictó medidas cautelares contra Héctor de Mauleón y el diario El Universal. La dirección de de Mauleón la facilitó, nada menos y nada más, que el INE, obtenida del padrón electoral. Las medidas cautelares no son poca cosa, se trata de acciones provisionales que impone un juez para cerciorarse de la presencia de un imputado en un proceso PENAL y se pueden tomar una gran cantidad de medidas. El caso resulta espinoso porque se trata de Morena contra un ciudadano. Héctor de Mauleón es, además, protagonista de la cultura en México y muy apreciado por muchos, entre quienes me encuentro yo.

Por cierto, la Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado el intento de censura a Héctor de Mauleón y a El Universal y muchas más organizaciones y personalidades del periodismo, como Raymundo Riva Palacio, se unirán en la absoluta reprobación a ponerle mordaza a los periodistas.

3.

Dos reacciones de Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, ex petista y ahora morenista. El martes advirtió de una campaña de la derecha tras el asesinato de los dos colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. El Universal on line dice que Noroña “Argumentó que existe una creciente campaña contra integrantes de la Cuarta Transformación, alentada por sectores de la derecha, a quienes señaló por promover un ambiente de violencia e intolerancia.” Continuó diciendo que: “Me parece que se está yendo en incremento una campaña de agresión hacia compañeras y compañeros del movimiento que la derecha ha promovido irresponsablemente”.

¿Quiénes pertenecen “la derecha” a la que se refiere el senador Noroña? Todos lo que no simpaticen con Morena, para él solo existe la “progresista” Cuatroté y luego todas las otras tendencias, derechosas y malvadas.

La jefa de gobierno, en una conferencia de prensa, habló el mismo martes de Ximena Guzmán y de José Muñoz, conmovida y asustada, probablemente. El asesinato de sus colaboradores es, acaso, un mensaje del crimen organizado para ella. Indicó que desde el primer momento que se llevó a cabo el reporte de los asesinatos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México iniciaron investigaciones. Esperemos que se consoliden esas averiguaciones, que ojalá se esclarezcan los trágicas muertes y que no queden impunes.

3.1

Noroña, por otro lado, entiendo yo, pidió las disculpas, en vivo y a todo color, en el Senado, del abogado Carlos Velázquez, que meses atrás, en septiembre del año pasado, lo insultó en la Sala de American Express en el aeropuerto internacional del México. Noroña lo amenazó con video grabarlo y el hombre forcejeó para quitarle el celular. Ante esto, se inició un proceso contra Velázquez que finalmente decidió ofrecer sus disculpas en una carta que Noroña solicitó que leyera en público. Por eso ha sido criticado ampliamente el presidente del senado. Lily Téllez, la senadora panista lo llamó ridículo y con toda razón.

Nos encontramos en México en momentos extraños y peligrosos, de eso podemos estar ciertos.

4.

El 1 de junio se llevarán a cabo las elecciones judiciales, es el primer proceso electoral judicial en la historia de nuestro país. Por más que los noticieros entrevisten a varios de los candidatos, no se tiene la menor idea de quiénes realmente son. Votar así, es como si los ciudadanos comunes eligiéramos a los médicos del Sistema de Salud. ¿Sabrían por quién votar? Con esta elección absurda, el Poder Juicial pasará a manos de Morena. Por lo pronto, el primero de junio no pienso votar. ¿Y ustedes?