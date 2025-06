Evaluación del voto obligatorio y con sanciones

Méxicanos saliendo a votar 01-06-2025 Por: Mariana Vera Alcantar

En México la participación ciudadana en las elecciones para Presidente ha registrado una tendencia a la baja. En 1994, el 77.2% de las personas con credencial para votar ejercieron su voto, cifra superior al 60.9% registrado en las elecciones presidenciales de 2024. Estas cifras no se comprar con el alrededor de 13% de participación ciudadana de las elecciones para el poder judicial realizadas el pasado primero de junio. México es un país en donde el voto es obligatorio y no existe una sanción para las personas que no lo ejercen.

Con base en la última información disponible de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y la International IDEA, el costo por voto ejercido para las elecciones presidenciales en México (19 dólares) es superior al costo en Brasil (2 dólares), Argentina (8 dólares), Colombia (6 dólares) y Perú (10 dólares) por mencionar algunos países de América Latina.

Su pudiéramos dividir el costo total de realizar elecciones, el 99.9% sería un costo fijo (no depende de los electores) y un 0.1% costo variable (el cual sí depende de los electores). Cada votante adicional disminuye el costo total por votante. La pregunta que los países se han hecho es ¿qué se puede realizar para aumentar la participación de los votantes, generando los beneficios de un sistema electoral robusto, y al mismo tiempo bajar el costo por votante?

Desde la perspectiva del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), que valora la participación popular como elemento constitutivo de la soberanía, el voto obligatorio con sanciones puede ser una herramienta válida para fortalecer democracias populares y profundizar procesos de transformación. Sin embargo, debe ir acompañado de políticas de educación cívica, acceso a la información, y garantía de derechos para que no se convierta en una herramienta punitiva o tecnocrática.

El voto obligatorio con sanciones es un sistema electoral en el que la participación en las elecciones es legalmente obligatoria para los ciudadanos habilitados, y el incumplimiento de esta obligación conlleva sanciones establecidas por la ley. Las sanciones pueden ser legales, administrativas y/o económicas.

Algunos países con sistemas de voto obligatorio y con sanciones en la actualidad son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Bélgica, Grecia, Luxemburgo, Chipre, Singapur, Australia por mencionar algunos.

La evidencia en América Latina muestra que la participación electoral es superior en países que el voto es obligatorio (65% en promedio) respecto a los países en los cuales no es obligatorio (55%) y este porcentaje aumenta hasta un 82% en promedio, en aquellos países en los cuales el voto es obligatorio y existe una sanción.

Evaluación de puntos a favor y en contra del voto obligatorio con sanciones

Con base en esta breve evaluación, usted ¿estaría a favor o en contra de contar con un sistema con un voto obligatorio y con sanciones en México?