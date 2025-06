Benito Juárez. ¡Manifiéstate!

Hugo Aguilar

Imposible regatear un reconocimiento a la destreza del expresidente López Obrador que logró colocar a Hugo Aguilar, un abogado mixteco a quien prácticamente nadie conocía, en la presidencia de la SCJN, venciendo a las tres aspirantes morenistas, Lenia, Yazmín y Loretta que de cualquier manera se quedan en las espléndidas oficinas de Pino Suárez 1.

Hasta el día de la elección Aguilar se movía en el anonimato. En cuestión de horas se transformó en el nuevo Benito Juárez, que no es poca cosa porque se trata de la máxima figura del panteón cívico nacional. Escuché a un analista experimentado decir que lo de Hugo Aguilar fue una “jugada maestra” y sin duda lo fue. Según las reacciones su triunfo cayó de sorpresa en diversos ámbitos, donde comenzó a circular la versión de que por cuestiones de género la nueva presidenta de la Corte tendría que ser mujer, lo que suena muy extraño, sobre todo porque la presidenta saliente también es mujer.

La señora Taddei, del INE, tuvo que salir a los medios a decir que presidirá la Corte quien tenga más votos, sin importar su género. Como sea, lo cierto es que la figura de Hugo Aguilar ya tuvo un efecto muy positivo para la 4T. Redujo de manera significativa la factura política que tiene que pagar por hacerse del control del Poder Judicial. Si hubiera ganado, como todo parecía indicar, Lenia Batres la factura saldría carísima.

Luisa María y Andy, de panzazo

Las elecciones municipales de Veracruz y Durango dejaron muchas pistas de lo que puede ocurrir en la elección del 2027, que ya no está tan lejos. La primera lección es que Morena no puede ganar sin sudar la camiseta. Si juega a medio gas, pavoneándose, las victorias se le resisten.

Luisa María y Andy requieren una sobredosis humildad. Si pensaron que el apellido los llevaría a la gloria le tienen que darle otra pensadita porque pueden terminar en el averno. Dicen quienes lo conocen de cerca que son dos jóvenes avispados. Crecieron, desde el kínder, haciendo grilla, de manera que tienen potencial, pero hay que trabajar mucho más. Todavía no queda claro si esos dos tienen mando real dentro del partido. Por momentos parece que cada quien hace lo que se le pega la gana.

Otra lección importante es que partidos como el PT, MC y PVEM, pueden jalar los votos de los ciudadanos desilusionados de Morena pero que se resisten a volver a votar por PAN y PRI. Al PT le fue mucho mejor fuera de la coalición de Morena que dentro, MC creció y PVEM mostró que su indefinición ideológica es ideal para cachar votos de todos lados. El predominio de Morena no está todavía, en riesgo, pero la señal es que tocó techo y comienza a declinar.

La fiscal capitalina

Si Bertha Alcalde no resuelve el doble asesinato de calzada de Tlalpan perderá la posibilidad de quedarse con la nominación de Morena para ser jefa de Gobierno de la CDMX. ¿Con qué cara pedirá el voto? No es una investigación fácil, hay indicios de traición, pero la oficina principal del Palacio del Ayuntamiento requiere eficiencia y audacia. Si pone a los responsables frente a la justicia seguirá en la competencia, pero si no lo hace no tiene caso que participe. Pasa el tiempo y sus silencios se transforman en vacíos.