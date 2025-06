Del batiburrillo de las elecciones del primero de junio

La participación de capitalinos en la elección judicial extraordinaria fue de 14.9%. (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Domingo 1 de junio:

Leo algo de prensa internacional: El País, New York Times y Washinton Post. Le pido a Alexa Cool Jazz y me tomo la mañana con calma. Me entero que la hija de Erica Jong, la audaz escritora estadounidense que impactó en los años setentas por la libertidad sexual que profesó y de la cual escribió,esa hija, Molly Jong-Fast , acaba de publicar un libro titulado How to Lose Your Mother (Cómo perder a tu madre). La famosa autora de Miedo a volar, que yo no leí en su momento sino tiempo después, padece Alzheimer. Me intriga el libro y lo busco en Amazon, pero saldrá a mitad de la semana. Como temprano y paseo a mis perros. Más tarde me enteraré de los comicios en que se vota por el poder judicial en México. Me equivoco, no será Poder sino que estará al servicio del Partido, ese sí, en el poder: MoReNa. De regreso a casa, retomo el libro que estoy leyendo, el nuevo de Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo, un largo relato sobre cómo le solicitaron a Cercas, desde el Vaticano, que escribiera un libro sobre el papa Francisco en su viaje a Mongolia, Desde luego, Cercas, ateo declarado, fue invitado a la aventura papal a la Asia Oriental.

Lunes 2 de junio.

13% de los empadronados como votantes en el país ejerció un complicado voto, que había que estudiar días antes de ir a las casillas. Para facilitar las votaciones por los jueces, aparecieron unos acordeones muy bien impresos. Se valía configurar un acordeón propio, pero no recurrir a los impresos, surgidos de quién sabe dónde y mágicamente distribuidos.

Esta votación ocurrió a partir de la Reforma al Poder Judicial que acarició Andrés López Obrador durante su sexenio y es que no le gustaba que nadie se opusiera a sus decisiones. Claudia Sheinbaum puso la Reforma en marcha, aprobada por la mayoría ilegítima en el Congreso de legisladores de Morena. Como se sabe, el partido en el Poder coaccionó, además, a algunos legisladores de otros partidos para que los morenistas se salieran con la suya, impulsados, claro está, desde el gobierno.

Martes 3 de junio.

Se sabe que hubo, según escuché en las noticias, 10 mil millones 200 mil votos votos nulos, cantidad que supera a los votos ejercidos en favor de los ganadores, casi todos allegados a Morena y cuyos nombres aparecían en primer lugar en los acordeones impresos. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, fue video grabado con un de esos acordeones mientras votaba.

Yo no fuí a votar. En la secundaria (Centro Escolar Panamericano) nos enseñaron que había tres poderes autónomos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Me lo aprendí muy bien. Además las votaciones , de entrada, fueron una farsa. La presidente (A) quedó muy satisfecha con la bajísima votación, omitió hablar en su Mañanera del Pueblo de los votos nulos, criticó a la oposición y, sin venir a cuento, dijo que ni el PRI ni el PAN ni Movimiento Ciudadano habían alcanzado, en las pasados elecciones presidenciales, la cifra de 13 millones de boletas a su favor.

El caso, como ya todos saben, es que ganaron los jueces morenistas. Es decir, que el ejecutivo, que es morenista, se quedó con el poder judicial y no existe más la división de poderes , una tragedia para un país que había accedido a la democracia hace escasos 25 años.

El posible futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia es Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen mixteco. Hay quien lo imagina como un Benito Juárez. ¿Podría dar una gran y grata sorpresa? No, señores y señoras, este abogado, que lidera el conteo del INE con el 5.2% de los votos, seguido de Lenia Batres, con 4.9% y Yasmín Esquivel, con el 4.3%, muy allegado a López Obrador, el ausente que se hizo presente en Palenque, Chiapas, para ejercer su voto, medió, con las polémicas consultas indígenas cuando los megaproyectos de AMLO, a favor del entonces presidente. Su nombre venía en el acordeón junto a las ministras morenistas. Es oriundo de Oaxaca y estudió Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde realizó un maestría en Derecho Constitucional. Fue asesor del EZLN y, según se dice, ha operado en contra de los pueblos indígenas. Lo denunciaron campesinos por quererlos manipular durante la construcción del muy anti ecológico Tren Maya. La ONU ha seguido sus pasos, contrarios a la labor de Benito Juárez, así como el Congreso Nacional Indigenista. Esto dice Javier Martín Reyes, doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde es investigador de tiemplo completo. Su maestría la llevó a cabo en Colombia University. Acaba de publicar un libro, La tormenta judicial, de fácil acceso en e-books y en otras librerías en línea.

Elecciones municipales.

En Veracruz, la mayoría de las alcaldías y los municipios los ha ganado la oposición. MoReNa y el Verde, con casi todas las boletas escrutadas, gobernarán cerca del 39.81% de los municipios, mientras que el 60% pasa a la oposición y al PT, que esta vez no fue en alianza con MoReNa, y a Movimiento Ciudadano. La propia gobernadora morenista de Veracruz, Rocío Nahle, declaró que de los tropezones se aprende.

En Durango dominó también la oposición, la Alianza PAN-PRI, obtuvo 23 alcaldías de las 39 que hay.

El caldo se espesa en estos dos Estados de la otrora República Mexicana.

En cuanto al Poder Judicial, que era perfectible, desde luego, perdió México. En fin, nada está escrito y la Historia nos ha demostrado que pueden manifestarse cambios inesperados. Ojalá que así sea y ocurra para bien.