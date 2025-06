El diario de un loco

Pobladores de Oaxaca han realizado diversas manifestaciones en contra de las diferentes estrategias de gentrificación en el centro histórico. Pobladores de Oaxaca han realizado diversas manifestaciones en contra de las diferentes estrategias de gentrificación en el centro histórico. (X: @ireen_galindo)

--Pase, siéntese, dijo el director del Hospital Siquiátrico Saint Andrews.

--El hombre, padre de un interno, jaló una silla.

--Lo he llamado porque he visto una involución de su hijo hacia el abismo, progresiva y preocupante. Ya no tiene remedio. Ya no se siente Benito Juárez, como hace meses, ¿recuerda? Ahora se cree secretario de Relaciones Exteriores, por encima de García Robles o Genaro Estrada.

“Mire usted estas páginas. Las escribió como si fueran un reporte para la presidenta (con A), de la República. Como usted comprenderá, además de un documento psiquiátrico, este legajo puede comprometer a nuestra institución en una especie de conjura terrorista. Ni si fuéramos el Diván de Sinaloa.

El doctor tendió los papeles y el atribulado padre leyó:

“Estimada señora presidenta de todos mis respetos. Es para mi sumamente honroso cumplir con la encomienda recibida en cuanto a la elaboración de una estrategia diplomática sobre el nuevo tono de nuestras relaciones con los Estados Unidos en vista de la ya intolerable actitud del gobierno de Donald Trump a quien Dios --dicho sea, con todo respeto y caridad--, nos haga favor de enviarle un fulminante cáncer de colon.

“Me complace decirle que de acuerdo con las directrices ideológicas de nuestro fundador y ejemplo, sigo pensando --a pesar de mi cargo--, que la mejor política exterior es la interna y que no puede más seguir siendo el hábito de la obsecuencia cuando no de la obediencia, lo que resuelva este bionomía, por lo cual me permito poner a su alta consideración los siguientes puntos de reciprocidad con el gobierno de los Estados Unidos, con los cuales nuestra patria recobraría seguramente su alto sitial en el concierto de las naciones.

“Primero, propongo una sólida revisión de fronteras y pasos migratorios. Algo así como nuestro ICE. Esa modificación incluye, como paso inicial establecer un visado obligatorio para todos los turistas, inversores, científicos, cantantes, músicos, escritores, actores y alguna daifa de lujo en Cabo San Lucas o Puerto Vallarta. A Acapulco ya no van ni esas.

“Todos los americanos de visita en México deben obtener una visa. Y para otorgárselas deben ser investigados hasta con análisis de sangre. Se deben someter a un anti-doping, como le llaman ellos a los exámenes toxicológicos.

“Después propongo regar todos los plantíos de mariguana con Paraquat para producirles graves trastornos a los consumidores de cannabis mexicana o de menos los residuos de la otra razón del extinto auge guerrerense, la mota Golden.

“Obviamente, esto incluye aumentar la potencia del Fentanilo a cien veces más y obsequiarle a cada turista una caja con cien pastillas. Para una adecuada y total limpieza étnica, esto se debe reforzar con tacos de nenepile o canasta, según el gusto.

“Ya no se exporta tanto, pero sin importar la cantidad les devolveríamos la alicaída doctrina Custer aplicada allá, como sabemos, con sevicia contra nuestros hermanos originarios de los pueblos indios del norte: el mejor gringo es el gringo muerto.

“Después propongo redadas de regulación poblacional y expulsión en Ajijic, Álamos, Cuernavaca, la colonia Roma, la Condesa y todos esos sitios a donde los gabachos llegan a vivir como se les viene en gana con la innoble gentrificación de nuestros barrios y pueblos mágicos. También en San Miguel de Allende, Guanajuato.

“De pasadita, como si fuera Harvard, cobrar impuestos a quienes quieran enviar a sus hijos al Colegio Americano.

“No estaría de más ponerle aranceles a las plataformas digitales; de los productos de Hollywood y destinar todo ese dinero al nuevo guardarropa de bonitos bordados artesanales de los recientemente elegidos ministros de la Suprema Corte.

“También construir una enorme estatua ecuestre de Pancho Villa frente a Nuevo México, bien visible en cielo desde Columbus, con un lema de drones luminosos, día y noche, que diga, ¿no que no gringos cabrones?

--Como ve usted, le dijo el psiquiatría el lloroso padre, su hijo no tiene remedio.

--No, doctor. Se cree político de la 4-T.

--Peor, se cree mexicano.

--0--