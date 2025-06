Economía mexicana 2025

Economía

México es un país con un gran potencial en recursos naturales y cualidades humanas. Con 132 millones de habitantes y una extensión territorial de 1 millón 964,375 km2. se posiciona como el 5º país con mayor superficie del continente americano y el número 12 a nivel mundial (FMI). Se tiene una colindancia territorial con EU de 3,185 km. (la economía más importante del mundo). También cuantifica 11 mil km. de litorales Se maneja como la 2ª. economía de América Latina (después de Brasil), y la 13º más grande del mundo según su PIB. En relación al total de habitantes, México ocupa el puesto número 11 a nivel mundial, nuestro PIB (riqueza generada) representa el 1.67 %. Y para los aficionados al fútbol, México está en el ranking mundial número 17. En competitividad aparecemos en la posición 46. Respecto a felicidad nuestro país se posiciona en el 10º lugar y el 55 en competitividad para desarrollo gerencial. Referente a los ingresos del sector productivo, en México son de diversas tareas. Durante el año 2024, se recibieron 33 mil millones de dólares por turismo y esto lo posiciona como la nación número 16 en ingresos de este sector. Somos la 2ª nación receptora de remesas, con 64,500 millones de dólares. La proyección de crecimiento económico para este 2025,está en el rango del 0.1 %. Dentro de los análisis para la situación de la pobreza, del Centro de Estudios para América Latina (CEPAL), México ocupa la 4º posición en número de personas en este rango para América Latina (en esta pobreza se mide el nivel de ingresos, de carencias, el acceso a la educación, la salud, la vivienda y los servicios básicos). El porcentaje de la población en pobreza fue del 36 % y en pobreza extrema (quienes no tienen asegurado el alimento diario), marcó un 7.1 % de la población total con 9.5 millones de personas (este dato refleja a México como uno de los países con mayor número de personas bajo esta situación en América Latina. Somos el productor número 15 de petróleo crudo a nivel mundial.México se cuantifica como el número 14 en mayor territorio a nivel mundial, el 5º en América, después de Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Nuestro país conforma con Canadá y EU a partir de 1994 el tratado económico más importante del mundo, el T-MEC, el cuál representa el 30 % del PIB mundial (Fondo Monetario Internacional 2024). En la inversión productiva, durante el 1er trimestre del 2025, ésta registró una contracción del (-) 4.4 % respecto al trimestre anterior y de (-) 6.8 % en comparación anual. En términos del PIB, hay que saber que el 97 % de la inversión productiva, es reinversión de utilidades en las empresas y sólo el 3 % es capital “fresco”. El país requiere de la generación de 1 millón de empleos anualmente y la estimación para este 2025 es que solamente se crearán 200 mil. Nuestra economía depende en gran medida de EU ya que somos el principal proveedor de bienes a esa nación. En el 2024, las compras de la Unión Americana al extranjero representaron productos mexicanos del 16 % con $ 485 mil millones de dólares, y un gran total de exportaciones a diversos países por $ 550 mil millones de dólares. Nuestro país cuenta con una gran riqueza en petróleo y minerales, sin embargo, durante los últimos años la producción petrolera ha ido disminuyendo. Todo esto, nos da materia prima para aparecer dentro de las 10 primeras economías del mundo, sin embargo, no es así, y muy posiblemente durante este 2º trimestre México caiga al lugar 13 del ranking mundial. La libre empresa es la única creadora del bienestar, generando empleos y riqueza, de tal forma que se debe estimular y facilitar condiciones favorables para la creación de nuevos empleos y otorgarse a éstas un financiamiento accesible, estabilidad laboral y política acorde a la economía del país.P.D. NO SE TE OLVIDE SACAR LA BASURA DE TU VIDA… EL RENCOR, LA CULPA, LA AMARGURA, Y LA GENTE QUE NO SUMA Y TE ROBA TU ENERGÍA. CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.¡MÉXICO ES PRIMERO! JUNIO DEL 2025.